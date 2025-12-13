Ra mắt lần đầu vào năm 2011, Vision đã ghi danh vào dòng xe tay ga của HVN, trở thành biểu tượng sống động cho một mẫu xe nhỏ gọn nhưng đa dụng. Sau hơn một thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Vision không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng kịp thời thị hiếu của khách hàng trẻ, mà còn thể hiện những nỗ lực không ngừng của HVN trong việc tạo ra những trải nghiệm vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc.

Nhằm nắm bắt kịp nhịp chuyển mình từng ngày trong phong cách thời trang của người tiêu dùng, HVN đã chính thức ra mắt phiên bản mới cho Vision 2026, với màu sắc mới mẻ và hiện đại.

Phiên bản Thể thao của Vision năm nay gây ấn tượng với màu Bạc Nhám hoàn toàn mới, kết hợp với tay dắt sau được tinh chỉnh màu đen cá tính và bộ tem thể thao tinh tế với màu xe, đem lại hình ảnh hiện đại, trẻ trung hơn.

Phiên bản Cao cấp là sự kết hợp tông màu Đỏ - Đen được tinh chỉnh đồng điệu trên từng chi tiết, là sự lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân yêu thích phong cách mạnh mẽ, cá tính và khác biệt.

Các phiên bản Đặc biệt và Tiêu chuẩn tiếp tục được trình làng với những màu sắc được ưa chuộng như Nâu Xám và Trắng Đen mang lại vẻ đẹp thanh lịch, truyền thống nhưng không kém phần cuốn hút và thời thượng.

Mỗi phiên bản của Vision đều được chăm chút tỉ mỉ với các điểm phối màu tinh tế thể hiện qua từng chi tiết, khiến Vision 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một tuyên ngôn thời trang đầy cuốn hút.

Bật sắc tự tin cùng thiết kế tinh tế và đầy cuốn hút

Vision 2026 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp, mang đến kiểu dáng mạnh mẽ, cuốn hút nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát, linh hoạt nhờ những đường khối sắc sảo, tạo cảm giác nhẹ nhàng trong từng chuyển động.

Phần đầu xe của Vision 2026 gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp hoàn hảo giữa đèn LED định vị trang trí hiện đại trên các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp cùng với hệ thống đèn trước nổi bật, tạo nên một diện mạo cuốn hút và trẻ trung. Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế tinh xảo và trau chuốt, hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Bên cạnh đó, vành đúc với thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu, cũng tạo ấn tượng về sự tinh tế và thanh lịch, góp phần tôn lên vẻ đẹp toàn diện của chiếc xe. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng, với tầm nhìn rộng mở hơn bao giờ hết.

Động cơ eSP thông minh tích hợp các công nghệ hiện đại và tiện ích tối ưu

Điểm nhấn nổi bật của Vision 2026 chính là việc sở hữu khối động cơ eSP thông minh với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn và làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling stop), giúp tăng cường hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát.

Cùng với đó, việc tiếp tục được áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao, mang lại trải nghiệm lái mượt mà, linh hoạt và thoải mái.

Đồng thời, Vision 2026 còn tiếp tục được trang bị hàng tloạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2026 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng, đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường.

Phiên bản Vision 2026 sẽ bán ra thị trường vào ngày 18/12/2025 thông qua các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) với mức giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn như sau:

Phương Dung