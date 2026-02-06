Hồng Đăng và Quách Thu Phương trong "Đồng hồ đếm ngược".

Tin Hồng Đăng tái xuất sóng giờ vàng chính thức thành hiện thực khi vai diễn của anh xuất hiện ngay trong tập 4 phim Đồng hồ đếm ngược phát sóng trên VTV3 tối 6/2. Trong phim, nam diễn viên vào vai Khang - tình trẻ của mẹ kế Chi (Hoàng Hà) do diễn viên Quách Thu Phương đóng. Khang lăng nhăng và đào hoa, một mặt muốn lợi dụng mẹ của Chi vì tiền, một mặt cặp kè với gái trẻ bên ngoài.

Trong Đồng hồ đếm ngược, lần đầu tiên Hồng Đăng đóng cặp với đàn chị Quách Thu Phương, người hơn anh 7 tuổi. Ngay phân đoạn chung đầu tiên, hai diễn viên đã có cảnh khá tình cảm. Dù vẫn xuất hiện trong dáng vẻ soái ca sơ mi trắng nhưng Hồng Đăng gây chú ý vì ngoài hình mập hơn trước. Phản hồi của khán giả về sự trở lại của Hồng Đăng đa số tích cực và hầu hết nói họ xem tiếp phim là vì nam diễn viên.

Tạo hình của Hồng Đăng trong phim mới.

Đồng hồ đếm ngược là bộ phim đầu tiên Hồng Đăng tham gia kể từ sau khi bị cắt sóng ở phần 2 Thương ngày nắng về gần 4 năm trước vì ồn ào đời tư tại Tây Ban Nha. Sau khi được minh oan, nam diễn viên sinh năm 1984 chỉ tập trung vào việc kinh doanh, quảng cáo bất động sản và suốt thời gian dài không tham gia bất cứ dự án phim nào để chờ dư luận lắng xuống. Trang cá nhân của Hồng Đăng cũng không cập nhật bất cứ hình ảnh và thông tin gì về ngày anh trở lại sóng VTV.

Được biết Khang trong Đồng hồ đếm ngược chỉ là vai phụ để thăm dò phản ứng của khán giả với sự trở lại của Hồng Đăng. Do vậy, khán giả hy vọng sắp tới anh sẽ quay lại màn ảnh đều đặn hơn với vai nam chính và sớm tái hợp với người tình màn ảnh Hồng Diễm

Hồng Đăng trong "Đồng hồ đếm ngược":

Ảnh, clip: VTV