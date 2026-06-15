Hàng trăm khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương căn nhà mẫu đầu tiên tại Hồng Hạc City

Sự kiện diễn ra ngay sau khi dự án được vinh danh trong Top 10 Dự án Nhà ở Thương mại Tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026.

“Nhà mẫu không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là hình ảnh thu nhỏ của đô thị tương lai mà Hồng Hạc City đang hướng tới. Đây cũng là dấu mốc đầu tiên cho thấy những ý tưởng, những cam kết và những giá trị mà chúng tôi kiên định theo đuổi đang từng bước được hiện thực hóa. Một đô thị đáng sống không được tạo nên bởi những tuyên bố lớn lao mà được hình thành từ hàng nghìn chi tiết được nghiên cứu và hoàn thiện một cách nghiêm túc", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Khách hàng đi tham quan căn nhà mẫu tại Hồng Hạc City

Căn nhà mẫu đầu tiên được đưa vào vận hành là Shophouse A12 thuộc phân khu Hồng Phát (F1-1). Trong khi toàn bộ phân khu mang phong cách kiến trúc bán cổ điển Pháp, không gian nội thất của căn nhà mẫu lại được thiết kế theo cảm hứng Á Đông và phong cách Đông Dương, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nét sang trọng, tinh tế và giá trị văn hóa truyền thống.

Shophouse Hồng Hạc City có kết cấu 5 tầng, được xây trên khuôn viên đất có diện tích từ 120-220m2, mặt tiền từ 6m, và tổng diện tích sàn rộng rãi từ 382m² đến khoảng 430 m². Trong đó, cơ cấu sản phẩm có diện tích đất 120m2 (6x20m) chiếm tỷ trọng cao nhất loại hình sản phẩm này.

Tầng trệt được tối ưu cho các hoạt động kinh doanh như showroom, cửa hàng hoặc nhà hàng, trong khi các tầng trên có thể linh hoạt sử dụng làm văn phòng hoặc không gian sinh hoạt gia đình. Thiết kế này đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh đang ngày càng phổ biến tại các đô thị hiện đại.

Hình ảnh bên trong căn nhà mẫu tại Hồng Hạc City

Không chỉ tập trung vào sản phẩm nhà ở, Hồng Hạc City được định hướng phát triển như một khu đô thị tích hợp với đầy đủ hệ sinh thái tiện ích. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 27,9%, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng cộng đồng. Tỷ lệ cây xanh – mặt nước đạt 19,6%, tạo nên môi trường sống trong lành và bền vững cho cư dân. Chủ đầu tư hiện đang đồng thời triển khai công viên trung tâm rộng 17,8 ha, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu trải nghiệm Temporary Central Park quy mô 6,2 ha với hồ cảnh quan gần 2 ha.

Mật độ xây dựng chỉ 27,9% tại Hồng Hạc City. Ảnh phối cảnh

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Hồng Hạc City là mô hình triển khai theo từng giai đoạn. Thay vì hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian ngắn, chủ đầu tư lựa chọn phát triển theo phân kỳ nhằm liên tục bổ sung tiện ích, cập nhật các xu hướng sống mới và duy trì sức sống lâu dài cho cộng đồng cư dân. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng thích nghi với những thay đổi trong 20 đến 30 năm tới.

“Những gì quý vị nhìn thấy tại nhà mẫu hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu. Phía trước là một hành trình dài với nhiều công trình, nhiều tiện ích, nhiều giá trị và nhiều dấu ấn mới sẽ tiếp tục được kiến tạo tại Hồng Hạc City. Với tất cả tâm huyết, kinh nghiệm và cam kết của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hồng Hạc City, để nơi đây không chỉ trở thành một khu đô thị đáng sống, mà còn trở thành một cộng đồng văn minh, hiện đại và thịnh vượng – một biểu tượng mới về chất lượng sống và giá trị bền vững tại khu vực miền Bắc”, ông Bùi Duy Toàn – Giám đốc Khối Kinh doanh & Tiếp thị, công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Đại diện Phú Mỹ Hưng ký biên bản hợp tác với đại diện các ngân hàng

Dự án được phát triển bởi sự hợp lực giữa Phú Mỹ Hưng – doanh nghiệp có hơn 33 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại Việt Nam và Nomura Real Estate Vietnam - thành viên của một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm địa phương, năng lực vận hành đô thị của Phú Mỹ Hưng cùng tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm và tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế của Nomura được xem là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của Hồng Hạc City.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)