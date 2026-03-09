Tại hiện trường kiểm tra dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực, chủ động, huy động nguồn lực nội tại để triển khai các nhiệm vụ được giao với phương châm "không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm".

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền; quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn (tối thiểu là 100 năm), nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tập trung cao độ để hoàn thành trong tháng 3.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và các bộ xây dựng báo cáo để Thường vụ Đảng ủy Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc cho phép thực hiện Nghị quyết 256/2025 của Quốc hội và mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 03/2025 của Chính phủ đối với dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Trường hợp cần bổ sung thêm các cơ chế, chính sách mới so với quy định hiện hành thì đề xuất giao Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm.

Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ yêu cầu tiến độ phải hoàn thành đồng bộ với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (DATP 1.1) trong tháng 2/2027 phục vụ hội nghị APEC để quyết định theo thẩm quyền việc triển khai dự án theo hình thức công trình xây dựng cấp bách, công trình khẩn cấp theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh) rà soát tiến độ triển khai các công trình, dự án kết nối với sân bay Gia Bình (đường bộ, đường sắt, cảng biển…).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Nhật Bắc

Quá trình triển khai, Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế sân bay Gia Bình, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3.

Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì rà soát, có giải pháp cung cấp đầy đủ, liên tục điện lưới; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chủ trì cung cấp dịch vụ viễn thông, thông tin, tín hiệu; tỉnh Bắc Ninh cung cấp nước và các hạ tầng chiến lược khác trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành khai thác dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tổ chức triển khai các dự án theo thẩm quyền, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu xây dựng cho Hà Nội, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Công an được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình đi Hải Phòng, bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.



