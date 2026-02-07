Thay lốp ô tô khi gặp sự cố rách, phù hay nổ lốp tưởng như là việc đơn giản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa nhiều vấn đề kỹ thuật mà không phải chủ xe nào cũng nắm rõ, đặc biệt là những tài xế mới cầm lái. Vì thế, trên các diễn đàn, hội nhóm ô tô, câu hỏi "hỏng một lốp xe thì nên thay cả cặp hay chỉ thay một chiếc" luôn được nhắc đi nhắc lại và chưa bao giờ hết nóng.

Nhiều người lái xe vẫn chưa rõ khi một bên lốp bị hỏng thì nên thay lẻ hay thay cả cặp đồng trục. Ảnh: Ngô Minh

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thi - Giám đốc chuỗi cửa hàng Thi Lốp (Hà Nội) cho biết, nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất khi thay lốp ô tô là thay theo cặp trên cùng một trục. Đây không phải kinh nghiệm truyền miệng mà là khuyến cáo chính thức từ các hãng lốp lớn trên thế giới như Michelin hay Bridgestone.

Bài toán "lệch pha" đường kính và rủi ro kỹ thuật

Theo anh Thi, khi lắp một lốp mới hoàn toàn ở một bên, trong khi lốp đối diện đã mòn 30-50%, đường kính thực tế của hai bánh xe sẽ không còn bằng nhau. Sự chênh lệch này chỉ tính bằng milimet nhưng lại gây ra những hệ quả kỹ thuật rất đáng ngại.

Bộ phận chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là bộ vi sai. Về nguyên lý, hai bánh xe trên cùng một trục phải quay với tốc độ như nhau khi xe chạy thẳng. Nếu một bánh có đường kính lớn hơn, bánh còn lại buộc phải quay nhanh hơn để bù lại. Điều này khiến vi sai phải làm việc liên tục, sinh nhiệt cao, bánh răng nhanh mòn và tuổi thọ giảm mạnh, kéo theo chi phí sửa chữa không hề nhỏ.

Việc lắp lốp mới và lốp cũ trên cùng một trục có thể dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống lái. Ảnh: Phạm Huyền

Không dừng lại ở đó, các hệ thống an toàn chủ động như ABS hay cân bằng điện tử ESP cũng có thể gặp trục trặc. Các hệ thống này sử dụng cảm biến tốc độ bánh xe rất nhạy. Khi hai bánh trên cùng trục quay lệch tốc độ trong thời gian dài, xe có thể "hiểu nhầm" là đang bị trượt bánh, dẫn đến can thiệp phanh không cần thiết hoặc phát sinh cảnh báo lỗi trên bảng đồng hồ.

Ngoài ra, việc chỉ thay một bên lốp mới còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lái xe. Lốp mới có độ bám tốt hơn và đường kính lớn hơn có thể khiến xe bị kéo lệch sang một bên khi phanh gấp hoặc tăng tốc, hiện tượng mà nhiều tài xế gọi là nhao lái. Tài xế phải liên tục chỉnh vô-lăng, dễ mệt mỏi và mất tập trung, đặc biệt khi chạy đường dài.

Từ góc độ kỹ thuật và an toàn, anh Nguyễn Đức Thi khẳng định phương án tối ưu vẫn là thay cả hai lốp trên cùng một trục. Chiếc lốp cũ còn sử dụng được hoàn toàn có thể giữ lại làm lốp dự phòng, vừa hợp lý vừa an tâm.

Chỉ thay lốp mới: Lắp vào đâu cho đúng?

Đây là điểm mà rất nhiều tài xế, thậm chí cả thợ non kinh nghiệm thường làm sai. Nhiều người cho rằng lốp mới nên lắp ở bánh trước vì bánh trước vừa chịu trách dẫn hướng vừa phanh hoặc nổ lốp trước nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các thử nghiệm an toàn quốc tế cho thấy điều ngược lại, lốp xe có độ bám tốt nhất luôn phải nằm ở trục sau, bất kể xe dẫn động cầu trước, cầu sau hay hai cầu.

Nguyên tắc vàng khi thay lốp mới là luôn lắp vào bánh sau. Ảnh: Ngô Minh

Theo đó, nếu hỏng một lốp trước và chỉ mua được một lốp mới, cách làm đúng là tháo một lốp cũ còn tốt ở bánh sau, lắp lốp mới vào vị trí bánh sau đó. Sau đó chuyển chiếc lốp cũ vừa tháo từ bánh sau lên thay cho lốp trước bị hỏng.

Lý do phải làm như vậy là vì khi lốp trước trượt, tài xế vẫn còn vô-lăng để cảm nhận và xử lý bằng cách giảm ga. Nhưng khi lốp sau trượt hoặc văng đuôi, xe có xu hướng xoay ngang và mất kiểm soát hoàn toàn, rủi ro tai nạn là cực cao. Do đó, độ bám đường ở trục sau luôn được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tính ổn định thân xe.

Khi nào có thể "linh động" thay một lốp?

Vị chuyên gia lốp ô tô cho biết việc chỉ thay một lốp chỉ nên cân nhắc trong hai trường hợp sau. Một là lốp mới chạy dưới 5.000-10.000 km, độ mòn của lốp còn lại gần như không đáng kể. Hai là khi tìm được một lốp lướt cùng hãng, cùng hoa lốp và mức mòn tương đương với chiếc lốp còn lại trên xe. Ngoài hai trường hợp này, thay lẻ gần như luôn là lựa chọn kém an toàn.

Vị giám đốc chuỗi cửa hàng Thi Lốp nhấn mạnh lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Đừng vì tiết kiệm vài triệu đồng mà đánh đổi sự an toàn của cả gia đình. Nếu lốp còn lại đã mòn quá 50%, hãy thay cả cặp.

Trường hợp buộc phải thay một chiếc, hãy nhớ nguyên tắc then chốt "lốp mới luôn ưu tiên lắp ở bánh sau" và phải cùng loại, cùng hoa lốp, cùng chỉ số kỹ thuật để xe vận hành ổn định và an toàn nhất.

