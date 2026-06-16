Kỷ nguyên AI mới: Từ ảnh tỉnh đến video sống động

Điểm nhấn lớn nhất trên Honor 600 chính là loạt tính năng AI vượt trội, đánh dấu sự chuyển mình của điện thoại thông minh từ việc chỉ dùng AI để chỉnh sửa ảnh (AI editing) sang trực tiếp kiến tạo nội dung (AI content creation).

Nổi bật nhất là bộ công cụ AI Image to Video 2.0 độc quyền, cho phép người dùng “hô biến” những bức ảnh tĩnh thành các đoạn video ngắn mang phong cách điện ảnh chỉ trong 3-8 giây thông qua ảnh tham chiếu và các câu lệnh đơn giản. Tính năng này giúp thay thế hoàn toàn các quy trình dựng video truyền thống phức tạp, mang lại một luồng gió mới cho việc sản xuất nội dung trên Reels hay TikTok.

Bên cạnh đó, bộ công cụ AI Photos Agent đóng vai trò như một người trợ lý nhiếp ảnh thực thụ. Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, tự động xóa vật thể bằng Moving Photo Eraser hay mở rộng khung hình (AI Outpainting).

Tính năng Magic Color mang đến khả năng giả lập màu sắc chuyên nghiệp từ các hãng máy ảnh danh tiếng, kết hợp cùng nút bấm vật lý AI Button giúp truy cập nhanh vào mọi tác vụ thông minh, tối ưu hóa đáng kể quy trình sáng tạo hằng ngày.

"Biểu tượng nhiếp ảnh AI" với hệ thống camera chuyên nghiệp

Đúng với khẩu hiệu “Biểu tượng nhiếp ảnh AI”, hệ thống camera trên Honor 600 mang sức mạnh phần cứng sánh ngang với các mẫu máy cao cấp đắt tiền. Theo đó, máy được trang bị camera chính 200MP Ultra-Clear Night Camera với cảm biến lớn 1/1.4 inch, mang lại khả năng thu sáng vượt trội trong môi trường đêm. Đặc biệt, công nghệ chống rung SOIS kết hợp OIS đạt chuẩn CIPA 6.0 giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng nhòe khi cầm tay chụp ở điều kiện thiếu sáng.

Đối với những người dùng có nhu cầu khắt khe hơn, phiên bản Honor 600 Pro được bổ sung ống kính Telephoto 50MP với khả năng zoom 3.5X và zoom kỹ thuật số lên đến 120X. Sự kết hợp giữa phần cứng quang học ấn tượng và thuật toán AI Super Zoom 2.0 giúp thiết bị dễ dàng bắt trọn từng chi tiết ở khoảng cách xa.

Sự giao thoa giữa thiết kế mỏng nhẹ và viên pin "khủng"

Mặc dù phải trang bị hệ thống camera đồ sộ cùng viên pin siêu lớn, thiết kế của Honor 600 lại là một “kỳ quan” về mặt tối ưu kỹ thuật. Thiết bị vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng ở mức 7,8mm và trọng lượng khoảng 190g. Thân máy nguyên khối được chế tác bằng công nghệ gia công nguội (cold-carved unibody) kết hợp với mặt lưng làm từ sợi tổng hợp (Composite Fiber), mang lại vẻ ngoài thời trang, cao cấp và bền bỉ. Sản phẩm còn đạt các tiêu chuẩn chống nước, bụi cao nhất hiện nay như IP68, IP69, IP69K cùng chứng nhận chống rơi vỡ SGS 5 sao.

Chưa dừng lại ở đó, Honor 600 trang bị viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh. Đây là một con số hiếm thấy trong phân khúc. Viên pin này không chỉ đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ xuyên suốt ngày dài mà còn giữ được độ bền lên đến 5 năm với 1.600 chu kỳ sạc. Kết hợp với công nghệ sạc siêu nhanh 80W Honor SuperCharge và khả năng duy trì hoạt động ngay cả dưới điều kiện khắc nghiệt -20°C, người dùng có thể an tâm sử dụng trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ dừng lại ở các công cụ hỗ trợ sáng tạo, Honor còn tiên phong trong việc bảo vệ người dùng trước các rủi ro kỹ thuật số thông qua các tính năng an toàn AI (AI safety features) tiên tiến. Cụ thể, dòng Honor 600 được trang bị bộ đôi công nghệ AI Deepfake Detection (Phát hiện Deepfake) và AI Voice Cloning Detection (Phát hiện giả mạo giọng nói). Những công cụ này đóng vai trò như một lớp “lá chắn” bảo mật, giúp người dùng nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn từ nội dung video hoặc âm thanh giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, từ đó giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo và đảm bảo sự an tâm trong mọi tương tác trên không gian mạng

Với việc kết hợp giữa AI, nhiếp ảnh, hiệu năng và thiết kế, Honor 600 nói riêng và Honor 600 Series nói chung cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc đưa những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng smartphone cao cấp đến gần hơn với người dùng đại chúng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thế hệ sáng tạo mới.

Phương Dung