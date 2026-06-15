Mùa thu năm nay được dự đoán sẽ đánh dấu một trong những đợt ra mắt iPhone tham vọng nhất của Apple khi hãng được cho là sẽ giới thiệu hai dòng sản phẩm cao cấp hoàn toàn khác biệt: iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Nếu những tin đồn hiện nay là chính xác, đây sẽ không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu iPhone có mức giá khác nhau, mà còn là sự đối đầu giữa hai triết lý thiết kế hoàn toàn mới.

iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới với thiết kế màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple. Ảnh: TT Technology/YouTube

Trong khi iPhone 18 Pro Max tiếp tục kế thừa công thức quen thuộc đã làm nên thành công của dòng iPhone trong nhiều năm qua, iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới với thiết kế màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple.

Dưới đây là ba khác biệt quan trọng nhất giữa hai thiết bị được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định nâng cấp của người dùng.

Thiết kế: iPhone truyền thống đối đầu iPhone màn hình gập

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai mẫu máy nằm ở kiểu dáng thiết kế. Đồng thời, đây cũng có thể là yếu tố quyết định nhất đối với phần lớn người dùng.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của Apple. Máy được cho là có kích thước màn hình tương đương thế hệ tiền nhiệm cùng kiểu dáng tổng thể gần như không thay đổi. Điều đó đồng nghĩa những người yêu thích trải nghiệm iPhone truyền thống vẫn sẽ cảm thấy quen thuộc khi cầm trên tay thiết bị mới.

Apple dường như không muốn thay đổi quá nhiều công thức đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều năm. Thay vào đó, hãng tập trung nâng cấp hiệu năng, camera và các tính năng phần mềm nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn mà không làm xáo trộn thói quen sử dụng của người dùng.

Ngược lại, iPhone Ultra sẽ là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đây là bước chuyển mình táo bạo nhất kể từ khi hãng giới thiệu dòng iPhone X vào năm 2017.

Thiết bị được cho là sở hữu màn hình ngoài ngắn hơn nhưng rộng hơn so với iPhone truyền thống. Khi mở ra, màn hình bên trong sẽ có kích thước tương đương một chiếc iPad mini, mang lại không gian hiển thị lớn hơn đáng kể cho các tác vụ như xem video, đọc tài liệu, chơi game hay làm việc đa nhiệm.

Nếu iPhone 18 Pro Max đại diện cho sự ổn định và quen thuộc, thì iPhone Ultra là lựa chọn dành cho những người muốn trải nghiệm một hình thái thiết bị hoàn toàn mới.

Camera: iPhone 18 Pro Max tiếp tục giữ ngôi vương nhiếp ảnh

Trong nhiều năm qua, Apple luôn dành những công nghệ camera tiên tiến nhất cho dòng Pro và xu hướng này được cho là vẫn sẽ tiếp tục ở thế hệ iPhone 18.

Các báo cáo cho biết iPhone Ultra sẽ được trang bị phần lớn những tính năng camera giống với iPhone 18 Pro Max. Người dùng vẫn có thể sở hữu camera chính độ phân giải cao, camera góc siêu rộng và camera trước tương đương dòng Pro.

Tuy nhiên, sẽ có một khác biệt quan trọng.

iPhone Ultra được cho là không sở hữu camera Telephoto chuyên dụng. Điều này đồng nghĩa khả năng zoom quang học sẽ bị hạn chế hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max.

Việc loại bỏ ống kính Telephoto nhiều khả năng xuất phát từ những hạn chế về không gian bên trong thân máy gập. Cơ cấu bản lề cùng thiết kế siêu mỏng khiến Apple phải cân nhắc giữa độ dày, trọng lượng và hệ thống camera.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tiếp tục nâng cấp camera Telephoto lên một tầm cao mới. Đây có thể là lợi thế rất lớn đối với những người thường xuyên chụp ảnh chân dung, ảnh thể thao, động vật hoặc các chủ thể ở khoảng cách xa.

Nói cách khác, nếu camera là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn smartphone, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu trong hệ sinh thái Apple.

Hiệu năng: Cùng chip A20 Pro nhưng chưa chắc mạnh như nhau

Về mặt lý thuyết, cả iPhone 18 Pro Max lẫn iPhone Ultra đều được cho là sử dụng bộ xử lý A20 Pro thế hệ mới của Apple. Điều đó đồng nghĩa hai thiết bị sẽ có nền tảng hiệu năng tương đương nhau.

Tuy nhiên, hiệu suất thực tế có thể xuất hiện những khác biệt đáng kể do thiết kế phần cứng và hệ thống tản nhiệt.

Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục sử dụng cấu trúc khung nhôm nguyên khối tương tự thế hệ trước. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị buồng hơi tản nhiệt (vapor chamber) nhằm cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Đây là công nghệ đã chứng minh hiệu quả trên nhiều smartphone Android cao cấp trong những năm gần đây. Nhờ khả năng phân tán nhiệt tốt hơn, thiết bị có thể duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài mà không bị giảm xung nhịp quá nhanh.

Đối với các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video 4K hoặc xử lý các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống tản nhiệt tốt sẽ giúp iPhone 18 Pro Max duy trì hiệu suất ổn định hơn.

Trong khi đó, iPhone Ultra được cho là sở hữu thiết kế cao cấp với chất liệu titan tương tự dòng iPhone Air tương lai. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài sang trọng, trọng lượng nhẹ và độ mỏng ấn tượng.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ không trang bị buồng hơi tản nhiệt cho mẫu máy gập này. Điều đó có thể khiến iPhone Ultra gặp bất lợi khi hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao hoặc xử lý các tác vụ nặng kéo dài.

Nói cách khác, dù cùng sử dụng chip A20 Pro, iPhone Ultra có thể không duy trì được hiệu năng tối đa lâu bằng iPhone 18 Pro Max trong một số tình huống thực tế.

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, Apple sẽ tạo ra hai sản phẩm phục vụ hai nhóm khách hàng hoàn toàn khác nhau.

iPhone 18 Pro Max sẽ hướng tới những người dùng muốn sở hữu chiếc iPhone mạnh mẽ nhất, có hệ thống camera tốt nhất và hiệu năng ổn định nhất. Đây là lựa chọn dành cho những ai ưu tiên tính thực dụng, độ tin cậy và trải nghiệm đã được kiểm chứng.

Trong khi đó, iPhone Ultra sẽ đại diện cho tầm nhìn tương lai của Apple với thiết kế màn hình gập đột phá. Thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới khi kết hợp giữa tính di động của smartphone và không gian hiển thị rộng rãi của máy tính bảng.

Cuộc đối đầu giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra vì thế không chỉ là sự khác biệt về cấu hình hay giá bán. Đây có thể là cuộc cạnh tranh giữa sự hoàn thiện của hiện tại và công nghệ của tương lai, mở ra một giai đoạn mới cho dòng iPhone trong những năm tới.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)