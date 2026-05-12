Điều thú vị là chỉ khoảng một năm trước, OpenAI từng tuyên bố họ đang phát triển một thiết bị AI hoàn toàn mới, khác biệt với smartphone truyền thống. Khi đó, dự án bí ẩn này được mô tả như một “cuộc cách mạng” về phần cứng AI, thứ có thể thay đổi cách con người tương tác với công nghệ.

Hình dung về chiếc điện thoại ChatGPT Phone. Ảnh: PhoneArena

Thế nhưng theo những tin đồn mới nhất, “thiết bị tương lai” ấy hóa ra lại rất giống một chiếc điện thoại thông minh, chỉ khác ở chỗ nó được xây dựng xoay quanh AI dạng tác nhân (agentic AI) cùng giao diện hoàn toàn mới.

Điều này tạo nên một nghịch lý thú vị. OpenAI từng muốn vượt qua smartphone, nhưng cuối cùng lại quay về chính hình thái thiết bị mà họ cho là đã lỗi thời.

Dẫu vậy, ý tưởng về một “điện thoại ChatGPT” vẫn khiến giới công nghệ tò mò. Rất nhiều người chắc chắn sẽ muốn trải nghiệm thiết bị này khi nó ra mắt. Nhưng đồng thời, khả năng nó tạo ra thay đổi thực sự trên thị trường smartphone lại cực kỳ thấp.

OpenAI đã đánh giá sai vai trò của smartphone

Khi cựu giám đốc thiết kế huyền thoại của Apple là Jony Ive bắt tay cùng CEO Sam Altman để phát triển thiết bị AI mới, cả hai từng ám chỉ smartphone là “di sản cũ kỹ” của ngành công nghệ.

Đối với một công ty đang đứng ở trung tâm cơn sốt AI toàn cầu, phát biểu ấy có vẻ hợp lý. Nếu AI thực sự là tương lai, thì việc thay thế smartphone sẽ là bước tiến tiếp theo.

Nhưng trong thế giới thực, nhận định đó lại bị xem là quá xa rời thực tế. Smartphone hiện không chỉ là thiết bị điện tử phổ biến nhất hành tinh, mà còn trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống hiện đại.

Ngày nay, điện thoại không đơn thuần phục vụ nhắn tin hay mạng xã hội. Người dùng cần smartphone cho ngân hàng số, thanh toán, xác thực danh tính, dịch vụ công, bản đồ, công việc và hàng loạt nhu cầu thiết yếu khác.

Bất kể AI có phát triển mạnh đến đâu, rất khó để một trợ lý giọng nói thay thế hoàn toàn những trải nghiệm dựa trên ứng dụng và màn hình cảm ứng. Thậm chí, AI hiện nay còn cách rất xa những lời hứa đầy tham vọng mà các hãng công nghệ đã quảng bá trong vài năm gần đây.

AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, viết mã đơn giản hay tạo hình ảnh giải trí. Nhưng đến nay, chưa có hệ thống AI nào đủ đáng tin để thay thế hoàn toàn thao tác sử dụng ứng dụng thực tế như gọi xe, đặt dịch vụ hay xử lý công việc hằng ngày với tốc độ và độ chính xác tương đương con người.

Nói cách khác, AI hiện vẫn giống một tính năng thú vị hơn là một nền tảng đủ sức “khai tử” smartphone.

OpenAI vẫn buộc phải làm smartphone

Dù vậy, nghịch lý nằm ở chỗ OpenAI gần như không có lựa chọn khác ngoài việc tự sản xuất điện thoại.

Nếu ChatGPT thực sự muốn trở thành “trợ lý AI toàn năng”, nó cần được tiếp cận lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng: thói quen, vị trí, lịch trình, môi trường sống và cách tương tác hằng ngày.

Có tin đồn rằng điện thoại của OpenAI sẽ có giao diện AI tác nhân mới. Ảnh: Ming-Chi Kuo /X

Không một chiếc AI Pin, mặt dây chuyền thông minh hay phụ kiện đeo nào có thể thu thập lượng dữ liệu toàn diện như smartphone đang làm.

Vấn đề là OpenAI hiện không sở hữu hệ điều hành di động. Dữ liệu người dùng trên điện thoại đang nằm trong tay Google và Apple – hai công ty chắc chắn không muốn chia sẻ quyền kiểm soát đó với đối thủ AI “nguy hiểm nhất” của mình.

Điều này tạo ra một “bức tường sinh tồn” với OpenAI. Nếu không có phần cứng riêng, hãng sẽ mãi phụ thuộc vào nền tảng của người khác và khó khai thác hết tiềm năng của AI cá nhân hóa.

Vì thế, phát triển smartphone gần như là con đường duy nhất để OpenAI giành quyền kiểm soát dữ liệu, trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái AI của riêng mình.

Điện thoại ChatGPT khó thành công

Tuy nhiên, xây dựng smartphone là một trong những thị trường khó khăn nhất thế giới công nghệ. Và khả năng OpenAI thất bại gần như rất cao.

Muốn lật đổ iPhone hay dòng Samsung Galaxy, một thiết bị mới phải mang lại trải nghiệm vượt trội rõ ràng. Trong khi đó, trò chuyện với AI hiện không còn là tính năng độc quyền. Cả Android lẫn iOS đều đã tích hợp chatbot AI với nhiều lựa chọn khác nhau.

Phần lớn những tính năng “mang tính cách mạng” mà AI smartphone hứa hẹn vẫn chưa tồn tại ở mức đủ hoàn thiện. Ý tưởng về một chiếc điện thoại hoạt động hoàn toàn dựa trên AI tác nhân hiện gần như bất khả thi với công nghệ hiện nay.

Đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng “điện thoại ChatGPT” có nguy cơ trở thành một sản phẩm giống Facebook Phone hơn là “kẻ hủy diệt iPhone”.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của thiết bị này vẫn có thể mang lại giá trị lớn cho toàn ngành. Nó có thể thúc đẩy giới hạn của AI trên smartphone, tạo áp lực cạnh tranh buộc Apple, Samsung và các hãng khác phải phát triển những hệ thống AI thông minh hơn.

Kết quả cuối cùng có thể không giúp OpenAI thống trị thị trường điện thoại, nhưng lại gieo mầm cho một cuộc chuyển đổi dài hạn trong cách con người sử dụng AI trên thiết bị cá nhân.

Và dù chiếc điện thoại ChatGPT có thất bại về thương mại hay không, chỉ riêng việc OpenAI dám thử một hướng đi hoàn toàn mới cũng đủ khiến giới công nghệ phải chú ý.

(Theo PhoneArena, Macworld)