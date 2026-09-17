Với chủ đề: “Coteccons 20+2 | United To Rise - Hợp lực cùng vươn mình”, Coteccons Day là chuỗi hoạt động tại công trường, văn phòng và cả cộng đồng như tổ chức xe cà phê United Day - Happy Coffee Truck, tri ân công nhân thực hành tốt an toàn lao động qua United Thanks, trao tặng học bổng Xây nền ước mơ, tổ chức giải chạy online United Run và cuộc thi United Corner.

Coteccons Day 2026 được tổ chức tại hơn 100 công trường Coteccons trên toàn quốc.

Vòng tròn chăm lo của Coteccons Day ngày càng được mở rộng qua từng năm. Nếu trước đây các hoạt động trong ngày truyền thống doanh nghiệp chủ yếu hướng đến đội ngũ nội bộ thì năm nay đã vượt ra ngoài phạm vi kỹ sư và nhân viên Coteccons. Thông qua chương trình United Day - Happy Coffee Truck, những chuyến xe cà phê và các hoạt động kết nối đã đến hơn 100 công trường và văn phòng trên cả nước, nơi hàng chục nghìn công nhân từ các nhà thầu phụ đang trực tiếp tạo nên các công trình mỗi ngày.

Học bổng Xây nền ước mơ tiếp sức cho con em công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị có thành tích học tập tốt.

Tinh thần tri ân đó tiếp tục được thể hiện qua chương trình United Thanks, trao tặng các phần gạo tương ứng với 10.000 lời cảm ơn dành cho những công nhân thực hiện tốt công tác an toàn lao động. Hay thông qua học bổng Xây nền ước mơ, do Coteccons phối hợp cùng Báo Nhân Dân, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Saigon Times Foundation và các đơn vị đồng hành trao 600 suất học bổng cho con em công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường và công nhân thoát nước đô thị trên cả nước. Đối tượng thụ hưởng không còn giới hạn trong hệ sinh thái xây dựng mà đã mở rộng đến những nhóm lao động thầm lặng của đô thị.

Sự mở rộng không chỉ được chú ý bởi đối tượng được chăm lo mà còn đặc biệt ở cách các hoạt động này thu hút ngày càng nhiều bên cùng hợp lực. Từ các chủ đầu tư, nhà thầu phụ, đối tác như BOSS Tăng Lực Cà Phê, Revive Thể Thao, HSBC, Berocca, Standard Chartered…đến các tổ chức xã hội và cơ quan báo chí, nhiều nguồn lực khác nhau cùng phối hợp với các mục tiêu chung hướng đến người lao động và cộng đồng.

Đây cũng không phải lần đầu Coteccons được nhắc đến với những hoạt động phụng sự cộng đồng. Trước Coteccons Day là chương trình Xây Tết, các hoạt động trong Tháng An toàn vệ sinh lao động.... Theo thời gian, các hoạt động ấy dần tạo thành nền tảng của sự sẻ chia, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm.

Cách tiếp cận này giúp Coteccons được vinh danh tại HR Asia Awards với hạng mục The Best Companies to Work for in Asia, giải thưởng tôn vinh những môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

Trong dịp này, Coteccons cũng đồng hành với sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, thông qua chương trình United Run. Cán bộ nhân viên và kỹ sư Coteccons cùng người dân cả nước hướng đến mục tiêu chung “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Bên cạnh đó, cán bộ công nhân viên Coteccons cũng hoàn thành mục tiêu chinh phục 40.075 km trong 22 ngày nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, tương đương một vòng quanh trái đất, thể hiện tinh thần hợp lực và khát vọng Go Global của Coteccons.

Tại các công trường, cuộc thi United Corner được triển khai nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên áp dụng mô hình 3R (Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế) kết hợp với tinh thần Saving Mode. Nếu 3R hướng đến sử dụng tài nguyên hiệu quả thì Saving Mode được xem như “kim chỉ nam vận hành” nhằm tối ưu hóa vận hành, chống lãng phí, cải tiến biện pháp thi công và nâng cao năng suất lao động thông qua công nghệ và số hóa. Từ văn phòng đến công trường, tinh thần đó dần được chuyển từ khẩu hiệu thành những hành động thực tế.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons khẳng định hành trình của Coteccons là xây dựng một doanh nghiệp tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho con người, cho xã hội và cho cuộc sống. “Với chúng tôi, Industry Leader (thủ lĩnh ngành) không phải là một danh xưng để khẳng định sự dẫn đầu, mà là một cam kết hành động: kết nối các nguồn lực, nâng tầm hợp tác và tạo môi trường bền vững để khách hàng, đối tác, nhà thầu, kỹ sư và người lao động cùng phát triển”, ông Bolat nói.

Khác biệt lớn nhất của Coteccons ở tuổi 22 không chỉ là những công trình bằng bê tông cốt thép, mà là một nét văn hóa tạo dựng sự hợp lực giữa con người với con người. Chính khả năng gắn kết các bên trong chuỗi giá trị bằng sự trân trọng và tử tế là tài sản vô hình khó sao chép nhất mà doanh nghiệp đã tích lũy qua thời gian.

(Nguồn: Coteccons)