Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh TP. Hà Nội đang tăng tốc thể chế hóa các cơ chế đặc thù để triển khai Nghị quyết 57 và Luật Thủ đô.

Hà Nội “đặt hàng” bài toán thực tiễn, đo lường theo kết quả

Tại Hội nghị gặp mặt chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học và doanh nghiệp tổ chức ở Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 10/1, lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh định hướng chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh: “Hà Nội dự kiến dành khoảng 4% GRDP năm 2026 cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Ông cũng khẳng định: “Các thỏa thuận hợp tác được ký kết là nền tảng quan trọng nhưng mới là điểm bắt đầu.”

Hội nghị gặp mặt chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học và doanh nghiệp

Theo kế hoạch hành động mà Thành phố đang xây dựng, các nhiệm vụ khoa học - công nghệ dự kiến được tổ chức theo chuỗi bốn bước khép kín, từ phân loại bài toán theo địa bàn/ngành, chuẩn hóa đầu ra và KPI, đến công bố bài toán để doanh nghiệp - tổ chức khoa học “ứng tuyển” giải pháp, ưu tiên cơ chế thanh toán theo kết quả.

Trước đó, Hà Nội cũng tổ chức tham vấn để hoàn thiện “gói 6 nghị quyết” của HĐND Thành phố nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô và triển khai Nghị quyết 57, trong đó có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), sàn giao dịch công nghệ và đề án trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thỏa thuận “3 nhà”: kết nối Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp

Thỏa thuận hợp tác được ký giữa UBND TP. Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ CMC; đại diện các bên gồm ông Trương Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội), PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) và ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC). Đây là 1 trong 6 thỏa thuận được kí kết tại hội nghị.

CMC kí thỏa thuận hợp tác cùng Tp.Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội

Văn bản hợp tác giữa CMC và Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội nêu mục tiêu hợp tác nhằm triển khai các nội dung đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với trọng tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu - chuyển giao và thương mại hóa kết quả theo nhu cầu thực tiễn của Thành phố.

Ở góc độ nhà trường, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh cách tiếp cận “hệ sinh thái ba nhà” như điều kiện để đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị. Tại hội nghị 10/1, GS. Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học - cho biết trường theo đuổi quan điểm phát triển “Một Bách khoa Hà Nội”, hướng tới vai trò hình mẫu tiên phong trong hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà nước.

Trọng tâm hợp tác: nhân lực AI, trung tâm xuất sắc, ‘Design Factory’, bài toán đô thị

Theo nội dung thỏa thuận, các bên dự kiến phối hợp triển khai một số chương trình trọng điểm gồm:

- Đào tạo - bồi dưỡng nhân tài cho Hà Nội, trong đó HUST đóng vai trò đầu mối đào tạo kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành công nghệ chiến lược; đồng thời bồi dưỡng cán bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trước mắt tập trung vào dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

- Xây dựng và phát triển Trung tâm xuất sắc về AI với định hướng trở thành điểm hội tụ nhân tài, chuyên gia trong nước và quốc tế; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cấp quốc gia và khu vực; hỗ trợ ươm tạo startup/spin-off, thử nghiệm mô hình mới và thương mại hóa sản phẩm.

- Hình thành “Design Factory” - Trung tâm Thiết kế, Đổi mới sáng tạo và Chế tạo liên ngành, kết nối sinh viên - giảng viên - nhà nghiên cứu - doanh nghiệp để cùng thiết kế, phát triển và thử nghiệm giải pháp mới, thúc đẩy giao thoa khoa học - công nghệ - nghệ thuật - kinh tế và nuôi dưỡng cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

- Triển khai các chương trình nghiên cứu và chuyển giao theo “đặt hàng” của Hà Nội, như: nền tảng số ứng dụng AI hỗ trợ doanh nghiệp kiểm kê và lập kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính; bản sao số hệ thống sông - hồ Thủ đô phục vụ theo dõi và dự báo lũ lụt; công nghệ chế tạo thiết bị bay quan trắc môi trường; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn đa mô hình tích hợp AI và bản sao số; trung tâm hạ tầng dữ liệu phục vụ vận hành ứng dụng blockchain.

Song song, thỏa thuận cũng đề cập việc hỗ trợ các nhóm/dự án khởi nghiệp ứng dụng AI trong giao thông, giáo dục - hành chính công, tự động hóa quy trình và y sinh, nhằm tăng tốc đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Chủ tịch CMC: Doanh nghiệp đóng vai trò “nhạc trưởng” kết nối nguồn lực

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh mô hình “ba nhà” cần gắn kết chặt chẽ, trong đó doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm để chuyển hóa nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh mô hình “3 nhà” cần gắn kết chặt chẽ, trong đó doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm

Ông cho rằng doanh nghiệp không chỉ là nơi “đặt đầu bài” từ nhu cầu thị trường, mà còn cần đóng vai trò “nhạc trưởng” kết nối các nguồn lực nghiên cứu - đào tạo - triển khai, tạo hệ sinh thái công nghệ gắn với bài toán thực tiễn.

Chủ tịch CMC nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà “Nhà doanh nghiệp” cần thực hiện trong mô hình hợp tác này, đó là:

- Doanh nghiệp là chủ thể dẫn dắt thị trường và tăng trưởng. Bởi lẽ, doanh nghiệp là đơn vị sát sườn nhất với các nhu cầu thực tế và biến động của thị trường.

- Doanh nghiệp đóng vai trò là nhà đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh. Các công trình nghiên cứu, dù là nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu công nghệ, mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ xã hội. Doanh nghiệp chính là mắt xích quan trọng để tổ chức sản xuất và đưa các thành quả nghiên cứu đó vào thực tiễn kinh doanh một cách hiệu quả.

- Doanh nghiệp cần đóng vai trò là "nhạc trưởng" kết nối các nguồn lực. Doanh nghiệp không chỉ là người đặt ra "đầu bài" (nhu cầu thực tế) mà còn là đầu mối kết nối, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học để phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

- Doanh nghiệp là nơi xây dựng nền tảng công nghệ và hệ sinh thái phát triển. Đây cũng chính là định hướng mà CMC đang phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai. CMC đang trăn trở cùng UBND Thành phố Hà Nội xây dựng một Trung tâm Đổi mới sáng tạo, lấy vai trò dẫn dắt của thị trường làm mô hình mẫu, giúp các hoạt động nghiên cứu gắn liền với thực tiễn "thực chiến" từ các bài học trực tiếp trên thị trường.

- Doanh nghiệp là đầu mối quốc tế hóa và xuất khẩu công nghệ. CMC đã và đang mang những thành tựu công nghệ của Việt Nam ra thị trường quốc tế với tư cách là đối tác cung cấp công nghệ mới. Hiện nay, CMC đã có mặt tại 30 quốc gia và thành lập công ty tại 10 nước, tạo tiền đề thuận lợi để thúc đẩy đưa sản phẩm, dịch vụ công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

- Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ rủi ro đầu tư với Nhà nước. CMC thấm nhuần quan điểm của kinh tế thị trường và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ lõi - những mảng đòi hỏi quá trình đầu tư dài hơi và nhiều thách thức.

Từ góc nhìn của CMC, hợp tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội là nơi ông đã sinh sống hơn 60 năm và Đại học Bách khoa là môi trường đào tạo, rèn luyện bản thân. “Chúng tôi cam kết triển khai các chương trình hợp tác thực chất, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 57”, ông nói.

Kỳ vọng tạo “đường băng” cho công nghệ Make in Vietnam từ Hà Nội

Theo lãnh đạo Thành phố, sáu thỏa thuận hợp tác được ký tại hội nghị 10/1 là nền tảng quan trọng nhưng “mới là điểm bắt đầu”, và Hà Nội mong muốn sớm làm việc cụ thể để chuyển các cam kết thành bài toán thực tiễn, thử nghiệm có đo lường và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Với thỏa thuận giữa Hà Nội - Đại học Bách khoa Hà Nội - CMC, ba bên kỳ vọng tạo ra cơ chế phối hợp có “đầu bài” rõ ràng, có KPI và đầu ra có thể đo lường; đồng thời hình thành các thiết chế mới như trung tâm xuất sắc AI và “Design Factory” để thu hút nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Thúy Ngà