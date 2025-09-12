“Trao đổi hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025” là sự kiện quan trọng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia (đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất), với sự tham dự của đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ). Việc đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc chọn Cụm công nghiệp Yên Bằng (Diamond Complex) tại Ninh Bình làm điểm đến khảo sát khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Cụm công nghiệp (CCN) Yên Bằng - một cụm công nghiệp có vị trí chiến lược, nằm ngay trung tâm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của miền Bắc, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, logistics và giao thương.

Điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cụm công nghiệp Yên Bằng (Diamond Complex) được xem là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước đang tìm kiếm một địa điểm đầu tư an toàn, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Vị trí thuận lợi giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận chuyển, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường.

Ông Phạm Hoài Nam khai mạc hội thảo hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Cụm công nghiệp Yên Bằng

Điểm nổi bật của CCN Yên Bằng chính là định hướng phát triển trở thành Trung tâm công nghiệp kiểu mẫu (Hybrid Industrial Complex) của tỉnh Ninh Bình. Đây sẽ là mô hình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ hiện đại và phương thức quản lý tiên tiến, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp đa chức năng.

Ông Kim Ki Mun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tham dự tại hội thảo hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, cụm công nghiệp Yên Bằng hướng tới trở thành trung tâm logistics và giao thương công nghiệp quan trọng của khu vực phía Bắc, nơi hội tụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nhiều lĩnh vực để cùng phát triển và lan tỏa giá trị.

Sẵn sàng đón nhận nhà đầu tư

Hiện nay, CCN Yên Bằng đã hoàn thiện hạ tầng cơ bản và sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư đến triển khai các hoạt động đầu tư. Điều này tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai xây dựng nhà máy, bắt đầu hoạt động sản xuất và kinh doanh ngay trong thời gian ngắn nhất.

Các doanh nghiệp Hàn quốc đánh giá cao sự kiện hợp tác đầu tư tại Cụm công nghiệp Yên Bằng

Khẳng định vai trò trung tâm của Cụm công nghiệp Yên Bằng

Qua các cuộc làm việc trực tiếp trong khuôn khổ sự kiện hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, đoàn KBIZ đã ghi nhận những lợi thế vượt trội của CCN Yên Bằng. Với vị trí chiến lược trong vùng lõi quy hoạch công nghiệp của tỉnh Ninh Bình, Yên Bằng không chỉ tạo sức hút mạnh mẽ với các doanh nghiệp Hàn Quốc mà còn mở ra triển vọng đón dòng vốn đa quốc gia trong tương lai gần.

Với chiến lược phát triển đúng hướng, sự đồng hành mạnh mẽ của chính quyền và tầm nhìn trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu, CCN Yên Bằng đang mở ra cánh cửa lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước bước vào giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng tại Việt Nam.

(Theo Báo Đầu tư)