Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8.

VietNamNet trân trọng giới thiệu tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc. Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên đã trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc cũng như trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và nhất là sau khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022; khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí cho rằng những thành tựu đã đạt được trong hơn 30 năm qua là nền tảng vững chắc và là động lực lâu dài để hai bên củng cố và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, và chuyển sang giai đoạn mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, trên tinh thần hướng tới tương lai vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trọng tâm cụ thể như sau:

CỦNG CỐ VỮNG CHẮC LÒNG TIN CHÍNH TRỊ VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC THỰC CHẤT LĨNH VỰC NGOẠI GIAO, QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng như thăm song phương, gặp gỡ tại các diễn đàn, hội nghị đa phương, hội đàm trực tuyến, điện đàm và trao đổi thư. Hai bên đạt nhận thức chung về việc tăng cường và làm sâu sắc hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp xã hội hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và mở rộng, thiết lập các cơ chế đối thoại cần thiết, xử lý nhanh chóng và thuận lợi các vấn đề có thể phát sinh trong hợp tác song phương.

2. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc kịp thời thông tin cho nhau về quá trình triển khai các văn kiện hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, qua đó tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí duy trì hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng thông qua đối thoại chiến lược ngoại giao, an ninh, quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao; tiếp tục trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp tác song phương, chính sách đối ngoại, các vấn đề quốc tế và khu vực; tích cực hỗ trợ cơ quan đại diện hai nước tại mỗi nước hoạt động thuận lợi.

3. Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy phát triển thực chất lĩnh vực quốc phòng - an ninh; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa tiếp xúc, hội đàm cấp bộ trưởng, đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng, đối thoại an ninh cấp thứ trưởng, hội nghị cảnh sát cấp thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc; tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu các cấp. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, đào tạo - huấn luyện; tái khởi động Ủy ban hỗn hợp về công nghiệp quốc phòng và hậu cần, nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh thông qua các dự án cụ thể; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp quốc phòng hai nước. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động rà phá bom mìn cũng như hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong chia sẻ và phân tích thông tin về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; tăng cường hợp tác ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tội phạm xuyên quốc gia. Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự và tư pháp, bao gồm trường hợp công dân nước này bị nước kia bắt giữ; và tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân hai nước để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN LÊN TẦM MỨC MỚI PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU VÀ LỢI ÍCH SONG PHƯƠNG

4. Hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau; nhất trí hợp tác mật thiết cùng ứng phó với các thách thức mới nổi trong tình hình kinh tế khu vực và quốc tế. Đặc biệt, hai bên đánh giá Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (KVFTA) đã góp phần xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và nhất trí tiếp tục phát triển hiệp định này nhân dịp kỷ niệm 10 năm hiệp định có hiệu lực vào năm 2025. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tạo điều kiện để hàng hóa mỗi bên vào thị trường của nhau một cách thuận lợi thông qua nỗ lực về mặt chính sách bao gồm việc nhanh chóng triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau doanh nghiệp ưu tiên về quản lý an toàn xuất nhập khẩu (AEO MRA), đồng thời nỗ lực hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, hai bên nhất trí hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng, công nghệ mà còn trong lĩnh vực chuỗi cung ứng thông qua việc tiếp tục mở rộng, phát triển các cơ chế như Đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng, Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Bên cạnh đó, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và đa phương như Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).

5. Hai bên nhất trí tích cực khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt, ưu tiên triển khai lĩnh vực như xây dựng khu công nghiệp chuyên môn dựa trên công nghệ cao, công nghiệp số như AI, bán dẫn, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, chuỗi giá trị toàn cầu. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi là thiết yếu để mở rộng thương mại và đầu tư bền vững, đồng thời đánh giá cao những tiến triển trong việc giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặc biệt, phía Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn về những bước tiến lớn đáng kể trong quá trình cấp phép cho hai ngân hàng chính sách Hàn Quốc trong thời gian gần đây và mong muốn các thủ tục còn lại sẽ được hoàn tất thuận lợi. Đồng thời, phía Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia các dự án hạ tầng của Việt Nam. Phía Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Hàn Quốc, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, mặt khác, cùng tìm kiếm các phương án như xây dựng hệ thống hợp tác số để thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước. Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp có năng lực của Hàn Quốc có thể tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, lưới điện, đường sắt tốc độ cao. Phía Việt Nam ghi nhận mong muốn của phía Hàn Quốc và hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi về vấn đề này.

6. Hai bên đánh giá tích cực những thành quả đạt được thông qua hợp tác giữa các cơ quan tài chính và tiền tệ của hai nước, nhất trí nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho ngành bảo hiểm Việt Nam nhằm thiết lập một thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, minh bạch. Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ nhận thức về sự cần thiết xây dựng hệ thống hợp tác liên quan nhằm thảo luận và triển khai một cách tổng thể các dự án chia sẻ tri thức trong lĩnh vực tài chính đã được triển khai như dự án vận hành thành công hệ thống thị trường chứng khoán của Việt Nam và hợp tác triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa hai nước.

7. Hai bên xem lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong quan hệ hai nước và nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này. Để thực hiện mục tiêu đó, hai bên nhất trí vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về khoa học công nghệ và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, trao đổi chính sách. Hai bên nhất trí hợp tác trong triển khai nghiên cứu chung, đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược mà hai bên cùng quan tâm như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu và năng lượng, tăng cường năng lực và vai trò của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) - cứ điểm hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước.

8. Hai bên nhất trí mở rộng khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời...) và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác toàn diện nhằm tăng cường chuyển đổi số ngành công nghiệp năng lượng và an ninh mạng. Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển điện hạt nhân và khuyến khích hợp tác hiệu quả, thực chất giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực điện khí, chuyển đổi nhiên liệu trong các nhà máy nhiệt điện đốt than, chuyển đổi năng lượng, ứng dụng đồng đốt hydro và ammoniac xanh trong các nhà máy nhiệt điện, mở rộng mạng lưới điện và phát triển mạng lưới điện thông minh (smart grid). Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp trong việc sử dụng khoáng sản quan trọng và tăng cường thúc đẩy đầu tư nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Ngoài ra, hai bên nhất trí triển khai Bản ghi nhớ hợp tác khai thác khoáng chất thiết yếu năm 2022 và Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng Hàn - Việt năm 2023.

9. Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục triển khai hợp tác song phương trong lĩnh vực hợp tác phát triển dựa trên các thỏa thuận như Hiệp định khung về Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Thỏa thuận hợp tác Quỹ Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EDPF), mỗi khoản trị giá 2 tỷ USD đến năm 2030. Phía Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc đã triển khai các dự án hợp tác phát triển (ODA) trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ các dự án quy mô lớn như chuyển đổi năng lượng, môi trường, y tế, hạ tầng xanh và giao thông. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm triển khai nhanh chóng và thuận lợi các dự án hợp tác phát triển.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC LAO ĐỘNG, Y TẾ, GIÁO DỤC XỨNG TẦM KHUÔN KHỔ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

10. Hai bên thống nhất trao đổi các chính sách và ký Bản ghi nhớ trong lĩnh vực quản lý nhân sự trong khu vực công, qua đó đóng góp tích cực vào việc cải thiện nền hành chính công của hai quốc gia và tăng cường lợi ích và quyền lợi của người dân. Hai bên đánh giá cao việc hai nước đã gia hạn Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) và nhất trí sẽ hợp tác để triển khai hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội. Phía Việt Nam cam kết sẽ đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để công dân Hàn Quốc dễ dàng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, đồng thời đề xuất phía Hàn Quốc tìm kiếm các phương án hỗ trợ để các lao động Việt Nam trở về nước sau khi kết thúc hợp đồng có thể tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Phía Hàn Quốc cho biết ý định xem xét việc mở rộng ngành nghề và quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

11. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ đã ký kết giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Y tế Phúc lợi Hàn Quốc và Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao trong điều trị, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, công nghệ gen, y tế dự phòng, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), y học từ xa. Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thông tin liên quan đến quy định pháp luật và chính sách trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, đặc biệt, tìm kiếm hợp tác nhằm mở rộng giao dịch thuốc chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác song phương giữa các cơ sở y tế, các trường đại học y dược và các viện nghiên cứu của hai nước.

12. Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác giáo dục, xem xét hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ và hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và các trường đại học Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc. Phía Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ cho các chương trình, dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ trong dạy và học. Đặc biệt, phía Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao như AI và STEM. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi các nội dung liên quan. Hai bên nhất trí chia sẻ cho nhau thông tin về tình hình của du học sinh và đẩy mạnh giao lưu du học sinh. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa các trường phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phía Hàn Quốc nhất trí hỗ trợ Việt Nam biên soạn các bộ sách giáo khoa tiếng Hàn ngoại ngữ 2, ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NÔNG NGHIỆP VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

13. Hai bên nhất trí triển khai đầy đủ hợp tác song phương thông qua việc tổ chức kỳ họp lần thứ hai nhóm công tác chung thực hiện Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu, trao đổi chính sách và công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, trao đổi tín chỉ carbon để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong Dự án Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường dự trữ carbon (REDD+) nhằm nâng cao vai trò của rừng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp bằng cách triển khai các dự án bảo tồn hệ sinh thái rừng và phục hồi đất khô hạn tại một số vùng của Việt Nam thông qua Tổ chức Hợp tác Rừng Châu Á (AFoCO). Ngoài ra, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sử dụng và quản lý nguồn nước hiệu quả và bền vững thông qua Ủy hội sông Mê Công (MRC) và Trung tâm nguồn nước Mê Công - Hàn Quốc (KOMEC). Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực môi trường như nghiên cứu chung, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác công nghệ cao, phát triển các nhà máy điện rác, thành lập khu công nghiệp tái chế, thu thập dữ liệu thủy văn thời gian thực, hệ thống cảnh báo sớm, xử lý ô nhiễm nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với các thảm họa thiên tai.

14. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc tế và phát triển bền vững, đồng thời nhất trí nâng cao năng lực cho người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và tăng cường giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp đang hợp tác nhằm nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh, giảm phát thải khí nhà kính, khí metan thông qua trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ công nghệ và hợp tác trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ thực phẩm nông nghiệp mà cả hai nước đều có thế mạnh.

15. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hợp tác hiện có trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như phát triển hạ tầng giao thông, quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, đô thị thông minh, quản lý an toàn xây dựng, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và quy định xây dựng, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, chương trình, dự án. Ngoài ra, hai bên nhất trí tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước liên quan tới các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và nhu cầu của hai bên. Phía Hàn Quốc nhất trí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách và công cụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh như phát triển và quản lý vận hành cơ sở hạ tầng giao thông như đường sắt, hệ thống giao thông thông minh (ITS), sân bay, cảng biển thông minh, xây dựng và phát triển đô thị bao gồm đô thị thông minh thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, hội nghị, diễn đàn và các cuộc họp định kỳ. Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc nhất trí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giao thông và xây dựng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

LÀM SÂU SẮC HỢP TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN TẠO SỰ GẮN KẾT, HIỂU BIẾT SÂU SẮC HƠN GIỮA HAI NƯỚC

16. Hai bên nhất trí hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá và truyền thông về văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa như triển lãm, biểu diễn, ngày văn hóa, tuần văn hóa trên lãnh thổ của nhau. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa các đoàn văn hóa nghệ thuật và ủng hộ việc mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch thông qua việc tăng cường mạng lưới hàng không cũng như đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân hai nước. Phía Hàn Quốc nhất trí hợp tác tích cực trong việc nâng cao thành tích thể thao trong một số bộ môn Hàn Quốc có thế mạnh, chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí và hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

17. Hai bên đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với sự phát triển quan hệ hai nước, đồng thời nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đa văn hóa hòa nhập đời sống nước sở tại và hợp tác để đảm bảo sự cư trú ổn định và tăng cường phúc lợi cho công dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí thảo luận các biện pháp cụ thể liên quan đến việc tổ chức các cuộc tham vấn định kỳ nhằm chia sẻ và hợp tác chính sách liên quan đến kiều bào.

Ngoài ra, hai bên hoan nghênh mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Hai bên đánh giá việc cải cách bộ máy hành chính địa phương của Việt Nam trong năm nay là dịp mở rộng hơn nữa hợp tác giữa chính quyền địa phương của hai nước, đồng thời, nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc (Meet Korea) thường niên do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các địa phương Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự thông qua tổ chức họp Tư vấn Lãnh sự Việt Nam - Hàn Quốc, tích cực phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân hai nước trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu thanh thiếu niên và các diễn đàn về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

HỢP TÁC CHẶT CHẼ TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN, CƠ CHẾ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

18. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm và coi trọng như Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Phía Việt Nam đánh giá cao Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) năm 2025 và hoàn thành vai trò Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD nhiệm kỳ 2022-2025. Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2025 và tại Việt Nam vào năm 2027.

19. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ của ASEAN và hợp tác tiểu vùng sông Mê Công như ASEAN - Hàn Quốc, Mê Kông - Hàn Quốc, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Phía Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để triển khai hiệu quả, thực chất khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng chiến lược của tiểu vùng Mê Công trong cấu trúc khu vực đang định hình và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác Mê Công - Hàn Quốc trở thành một nội hàm then chốt trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc nối lại Hội nghị cấp cao hợp tác Mê Công - Hàn Quốc vào thời điểm thích hợp nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng cộng đồng lấy người dân làm trung tâm vì hòa bình và thịnh vượng tại khu vực.

20. Hai bên khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như các thách thức toàn cầu như bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh kinh tế. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp lập trường đối với các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm và chung lợi ích.

21. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), đồng thời tích cực hỗ trợ giao lưu và hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

22. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, nhất là tái khẳng định nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

23. Hai bên nhất trí cho rằng tiến triển trong quan hệ liên Triều và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên là thiết yếu đối với hòa bình, thịnh vượng của không chỉ Bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng quốc tế. Hai bên kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và cam kết quốc tế bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự tiếp đón trọng thị, thân tình và nồng hậu của Tổng thống Lee Jae Myung và nhân dân Hàn Quốc, đồng thời, trân trọng mời Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân sớm có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.