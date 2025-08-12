Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ một số lãnh đạo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã, đang và dự kiến đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu dẫn đề tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay không chỉ thể hiện tầm vóc và chiều sâu chiến lược của quan hệ Việt-Hàn, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và đột phá, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ Việt Nam và Hàn Quốc là hai nền kinh tế gắn bó chặt chẽ, có cấu trúc bổ sung, bổ trợ lẫn nhau, có sự tin cậy và tương hỗ chiến lược. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành thị trường quan trọng hàng đầu, cơ sở sản xuất chiến lược và đối tác đổi mới sáng tạo của nhiều tập đoàn Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao vai trò tiên phong, năng lực công nghệ và tầm nhìn toàn cầu của các tập đoàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, tài chính số, công nghiệp sinh học, logistics và văn hóa sáng tạo, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tin tưởng với sự tham gia tích cực của các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu, cùng sự hỗ trợ từ chính phủ hai nước, hai bên sẽ cùng nhau kiến tạo những mô hình hợp tác hiệu quả, bền vững và mang tính đột phá.

Bộ Tài chính cam kết sẽ cùng các bộ, ngành và địa phương đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác đầu tư kinh doanh thành công, góp phần tạo ra các giá trị bền vững và gắn kết sâu sắc hơn nữa lợi ích chung, đem lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho cả hai bên.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ tầm nhìn và kiến tạo mô hình hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn mới về: tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng; đào tạo nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, AI và công nghệ blockchain,...; hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược như khí hóa lỏng (LNG), đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; khám phá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, logistics và kinh tế số…

Đại diện các Tập đoàn Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte đã chia sẻ kết quả hợp tác đầu tư, cũng như những dự định đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam; hứa hẹn thúc đẩy các dự án về năng lượng, điện nguyên tử, đất hiếm, khu đô thị, trung tâm thương mại…

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá tầm nhìn phát triển của Việt Nam, cũng như các chính sách đổi mới để phát triển kinh tế- xã hội; cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác chân thành, tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển quan hệ Việt-Hàn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các đề xuất không chỉ thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam và khu vực, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển đất nước và đang tập trung các nguồn lực để nắm bắt cơ hội, vì vậy mong muốn có sự hợp tác của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc. Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách như tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, tạo môi trường đầu tư cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như hệ thống giao thông, năng lượng; phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường tài chính số; tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ trong các dự án kinh tế…

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng những đóng góp của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, cũng như mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hợp tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao ý kiến đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thị trường Đông Nam Á; hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.

Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc dự buổi gặp gỡ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và chiến lược hơn; tin tưởng với nền tảng tin cậy chính trị, sự bổ sung lẫn nhau về kinh tế và khát vọng phát triển bền vững, doanh nghiệp hai nước sẽ là người dẫn đường đưa quan hệ Việt-Hàn lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa; cùng nhau vun đắp lòng tin, cùng vượt qua thách thức, cùng chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt-Hàn.

Hợp tác khoa học công nghệ là một trụ cột quan trọng nâng tầm quan hệ Việt-Hàn

Ngày 12/8, tại thủ đô Seoul, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Dự tọa đàm có Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức tọa đàm cấp cao nhằm khởi tạo khuôn khổ hợp tác chiến lược chặt chẽ về 3 động lực tăng trưởng then chốt: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu dẫn đề tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam xác định bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do trực tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về con đường phát triển dựa trên công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ mới nổi và công nghệ lõi.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ Việt Nam tăng mạnh ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ 1% lên 3% mỗi năm và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Việt Nam cũng đang sửa đổi các luật về công nghệ cao, về chuyển giao công nghệ, trong đó có chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; mong muốn các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc lan tỏa công nghệ thông qua việc thiết lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Với khát vọng lớn, đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% liên tục trong 10 năm tới, Việt Nam đã sửa đổi các luật, các cơ chế, chính sách, thay đổi bộ máy và mô hình quản trị quốc gia, để kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; đồng thời tăng đầu tư cho phát triển, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Do đó, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; mong muốn hợp tác sâu với Hàn Quốc trong các công nghệ mới nổi như bán dẫn, điện tử, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, năng lượng mới, sinh học, nano, an ninh mạng; xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển chung; thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; phát triển các trung tâm nghiên cứu phát triển, đào tạo kỹ sư công nghệ cao; học hỏi mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ.

Về phát triển chính phủ số, hạ tầng số và chủ quyền số, Việt Nam mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong triển khai chính phủ nền tảng số, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, hợp tác về bảo đảm an toàn không gian mạng, chủ quyền số và năng lực quản trị số quốc gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu phía Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số của Hàn Quốc; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc và chiến lược của Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng thời, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc cũng đã đề xuất hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ thu hồi, sản xuất đất hiếm; hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ, lấy “kỳ tích sông Hàn” làm minh chứng cho sự phát triển kinh tế bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bày tỏ tin tưởng và đề nghị hai nước coi đây là trụ cột hợp tác quan trọng, chiến lược trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Việt Nam tập trung vào việc xây dựng chính sách, đào tạo con người, đầu tư tài chính và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những nhân lực trong các lĩnh vực mới như AI; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới; dành nguồn lực tài chính đáng kể cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá; khuyến khích sự kết nối và hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến, công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, sản xuất và kinh doanh.

Tổng Bí thư cho rằng việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết và đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tận dụng lợi thế của mỗi bên nhằm cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Khẳng định hợp tác khoa học công nghệ được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới, Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc sẽ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm và bền vững cho hai quốc gia.

