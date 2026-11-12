Tại Triển lãm VIMF x VIAF 2026 Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hợp Trí giới thiệu 4 giải pháp ứng dụng AI cho văn phòng, ngành F&B và quản lý năng lượng.

Công ty đồng thời ký kết bốn văn bản hợp tác với trường đại học, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế Seeed Studio.

Bốn giải pháp hướng tới nhu cầu thực tế

AI4OFFICE là bộ công cụ văn phòng do Hợp Trí tự phát triển, tích hợp AI. Bộ công cụ gồm soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu, số hóa hồ sơ và trợ lý tri thức. Sản phẩm hướng tới người dùng Việt Nam, như một lựa chọn bên cạnh các bộ văn phòng quốc tế phổ biến.

AI4HOS là bộ công cụ AI cho ngành F&B, từ nhà hàng đến khách sạn. Hệ thống gồm 10 AI Agent chuyên biệt, mỗi agent được huấn luyện theo nghiệp vụ của một bộ phận trong khách sạn, nhà hàng Việt Nam. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp quản lý có hệ thống, tự động hóa trong phạm vi phù hợp và giảm chi phí vận hành.

Hệ thống quản lý năng lượng thông minh đưa AI vào hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) và quản lý năng lượng (EMS). Từ đó, hệ thống tính toán sát nhu cầu sử dụng điện của từng công trình, từ văn phòng cho thuê đến khách sạn, nhà nghỉ, nhằm giảm chi phí tiền điện cho chủ đầu tư.

Trạm điện ảo là sản phẩm mới nhất, đã được đưa vào ứng dụng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Giải pháp kết hợp tủ lưu trữ BESS, hệ thống điện mặt trời và phần mềm quản lý AI. Trạm nạp điện vào giờ thấp điểm, khi giá điện rẻ, rồi cấp lại cho tòa nhà vào giờ cao điểm. Cách vận hành này giúp doanh nghiệp giảm phụ tải và chi phí điện vào khung giờ có giá cao nhất.

Mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế và khối đào tạo

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 6/11, Hợp Trí ký thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) với Seeed Studio. Seeed có trụ sở tại Thâm Quyến và là đối tác cấp Elite trong hệ sinh thái NVIDIA Jetson. Thỏa thuận tạo cơ sở để hai bên trao đổi công nghệ và tìm hiểu khả năng hợp tác phát triển sản phẩm AI cho khách sạn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và tòa nhà thông minh.

Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hợp Trí và Seeed Development Ltd. (Seeed Studio) tại lễ ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin và hợp tác

Với Trường Điện - Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội, hai bên hợp tác phát triển giải pháp năng lượng điện ứng dụng AI, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực về hệ thống điện, năng lượng tái tạo, tự động hóa và AI ứng dụng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hợp Trí và Trường Điện - Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI-SICT), nội dung hợp tác tập trung phát triển, thương mại hóa phần mềm công nghệ cao và gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.

Hợp Trí và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Với Công ty Cổ phần Phát triển Tri Thức Việt, Hợp Trí ký hợp đồng triển khai hệ thống quản lý khách sạn tích hợp AI và hệ thống quản lý điện tòa nhà thông minh.

Các sản phẩm và thỏa thuận tại VIMF x VIAF 2026 phản ánh hướng phát triển của Hợp Trí: xây dựng giải pháp AI từ năng lực nghiên cứu trong nước, gắn với nhà trường để phát triển nhân lực, và hợp tác với các đối tác quốc tế về phần cứng, sản xuất. Mục tiêu là đưa những sản phẩm AI mang thương hiệu Việt vào ứng dụng thực tế.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hợp Trí)