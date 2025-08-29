Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm trên khu vực có diện tích gần 260.000m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Tại triển lãm, người dân có dịp trải nghiệm một loạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, do người Việt phát triển, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của công nghệ Việt Nam.

Tiêu biểu là giải pháp Multi-Agent AI (trí tuệ nhân tạo đa nhiệm) do các kỹ sư người Việt Nam đang làm việc tại công ty ADT Global tiên phong phát triển, mở ra hình dung rõ nét về tương lai của các trợ lý AI tự chủ phục vụ xã hội.

Multi-Agent AI là một hệ thống có nhiều "tác nhân" trí tuệ nhân tạo tự chủ, tương tác và phối hợp với nhau trong một môi trường chung để giải quyết các nhiệm vụ hoặc vấn đề phức tạp.

Tại gian hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, người dân có thể trải nghiệm Multi-Agent AI thông qua robot tương tác bằng việc đặt câu hỏi ở nhiều chủ đề, nhiều ngôn khác nhau.

Robot sẽ ghi nhận, phân tích và phản hồi gần như ngay lập tức, với tốc độ dưới 1 giây. Robot có khả năng di chuyển liên tục trong không gian gian hàng, dẫn dắt và tương tác với khách tham quan.

Theo đại diện công ty ADT Global, công nghệ lõi Multi-Agent AI - được coi là công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất trên thế giới.

Tại gian hàng của Tòa án Nhân dân Tối cao, công nghệ Multi-Agent AI cũng được ứng dụng dưới dạng trợ lý ảo AI trợ giúp pháp luật.

Trợ lý ảo sẽ tư vấn và hỏi đáp về pháp luật bằng giọng điệu và ngôn ngữ tự nhiên, giúp người dân có cảm giác như đang trò chuyện cùng luật sư thực thụ.

Như vậy, người dân không chỉ tham gia triển lãm mà còn có thể mang về những kiến thức pháp luật hữu ích.

Tại khu triển lãm Tập đoàn Vingroup, robot mang tên VinMotion giới thiệu nguyên mẫu robot hình người Motion 1 nhận được sự quan tâm lớn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân.

Robot có thể vận động linh hoạt, giữ thăng bằng, thực hiện cử chỉ tự nhiên, đồng thời được tích hợp AI để nhận diện khuôn mặt, giọng nói và phản hồi theo ngữ cảnh.

Đây là bước khởi đầu cho tham vọng đưa robot “Made in Vietnam” vào phục vụ dịch vụ, công nghiệp và đời sống.

Còn Tập đoàn FPT mang đến không gian trải nghiệm “Quốc gia AI” giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm AI toàn diện trong giáo dục, y tế, quản lý vận hành…

AI được FPT coi là công nghệ mũi nhọn, sẽ tích hợp vào toàn bộ giải pháp “Made by FPT”, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo của khu vực.

Tại triển lãm, VNPT trình diễn nền tảng VNPT GenAI – công nghệ AI tạo sinh do đội ngũ VNPT AI phát triển. GenAI có khả năng hiểu ngữ cảnh, học từ dữ liệu thực tế để phản hồi tự nhiên, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Cùng với đó là các giải pháp AI kết hợp an toàn thông tin, phục vụ quản lý và vận hành thông minh.

Gian hàng của Bộ Quốc phòng đã giới thiệu AI hỏi đáp về Hệ thống tác chiến biển đảo. Với trợ lý AI đa nhiệm, người dùng có thể tương tác với AI để tìm hiểu các thông tin, kịch bản về hệ thống tác chiến biển đảo.

Ngoài ra, trợ lý AI đa nhiệm có thể hỗ trợ huấn luyện, mô phỏng và truyền đạt kiến thức quốc phòng một cách trực quan, hiện đại.

Trong lĩnh vực ngân hàng, trợ lý ảo của Agribank sử dụng công nghệ chụp ảnh AI thay đổi trang phục, cho phép khách tham quan cá nhân hoá hình ảnh theo sở thích và in ngay thành kỷ niệm.

Đây là một trong những trải nghiệm thu hút đông đảo bạn trẻ nhờ tính độc đáo và khả năng lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tại triển lãm này, gian hàng của tỉnh Quảng Ninh thu hút đông đảo khách trẻ nhờ trải nghiệm chụp hình check-in AI.

Người tham dự chỉ cần đứng trước máy ảnh, nhập từ khóa gợi ý, sau đó hệ thống Gen AI sẽ tạo ra một phiên bản hình ảnh mới của chính họ theo phong cách riêng.

Tác phẩm có thể in thành ảnh lưu niệm ngay tại chỗ. Không chỉ là một trải nghiệm cá nhân hoá thú vị, công nghệ này còn biến gian hàng thành điểm “viral” tự nhiên trên mạng xã hội, khi người tham quan lan tỏa những bức ảnh AI độc đáo.