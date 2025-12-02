Sức hút bất động sản resort-living bên vịnh Hạ Long

Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông kết nối với Quảng Ninh, như các cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, các Cảng tàu khách quốc tế, Sân bay Vân Đồn… đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống chỉ còn khoảng 90 phút. Việc tối ưu hóa thời gian di chuyển, cộng hưởng cùng sự phát triển bền vững của hạ tầng và các tiện ích an cư - nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, đã thúc đẩy xu hướng an cư theo chuẩn mực resort-living của cộng đồng ưu tú.

Tuy nhiên theo nhiều báo cáo thị trường uy tín, quỹ đất phát triển các dự án bất động sản tại miền đất di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm và không thể mở rộng, đặc biệt là các dự án có pháp lý đất ở, thời hạn sở hữu lâu dài. Nguồn cung dự án mới không đủ để đáp ứng nhu cầu sở hữu, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm như Bãi Cháy.

Nổi bật tại khu vực này là khu đô thị vịnh biển Halong Marina - một CBD mới tại Hạ Long được phát triển bởi chủ đầu tư BIM Land, đang sở hữu những không gian sống được kiến tạo dựa trên triết lý resort-living bên vịnh kỳ quan như Grandbay Halong Villas, Lagoon Residences, Horizon Bay…

Những bộ sưu tập resort-living tại Halong Marina sở hữu lợi thế khác biệt về tầm nhìn quy hoạch bài bản, hệ sinh thái sống toàn diện, mang dấu ấn chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh: Bán đảo 1 - Halong Marina

Vừa qua, BIM Land đã công bố bước vào giai đoạn bàn giao những căn biệt thự đầu tiên thuộc Horizon Bay và tiếp tục tìm kiếm chủ sở hữu cho những quỹ căn hiếm có cuối cùng tại dự án. Sự xuất hiện của một bộ sưu tập không gian sống mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh di sản, với cam kết pháp lý, sở hữu lâu dài, 100% quỹ căn đã vào giai đoạn hoàn thiện, thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư sành sỏi.

Horizon Bay hiện thực hóa chuẩn sống resort-living bên vịnh di sản

Tọa lạc tại Bán đảo 1 - Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, bộ sưu tập biệt thự Horizon Bay sở hữu một trong những vị trí ven biển, trực vịnh hiếm có tại Hạ Long, nơi gia chủ hòa nhịp sống cùng hơi thở thiên nhiên vùng đất di sản.

Một trong những chủ sở hữu đầu tiên đã nhận bàn giao Horizon Bay chia sẻ: "Lý do thuyết phục tôi lựa chọn nơi đây làm chốn an cư cho gia đình mình chính là khí hậu trong lành, cảnh quan hòa mình với thiên nhiên và vị trí nằm cạnh một di sản thế giới. Tôi tin rằng không gian sống tại đây sẽ tạo một tinh thần thoải mái, giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, điều không phải dự án nào cũng làm được".

Dấu ấn phong cách sống resort-living của Horizon Bay hiện diện sống động qua ngôn ngữ kiến trúc trẻ trung, hiện đại và đầy tinh tế. Việc sử dụng những khung cửa lớn và ban công rộng rãi giúp mỗi căn biệt thự ngập tràn ánh sáng, hài hòa với thiên nhiên. Như một "ốc đảo nghỉ dưỡng xanh" hiếm có, mỗi tiện ích nội khu tại Horizon Bay đều làm giàu trải nghiệm nghỉ dưỡng cho cư dân

Quy hoạch tổng thể khéo léo giúp Horizon Bay tối ưu hóa tầm nhìn hướng ra kỳ quan thế giới. Ảnh phối cảnh

Mỗi buổi bình minh trên vịnh biển, chủ sở hữu bắt đầu ngày mới bằng những hoạt động thể thao tràn đầy năng lượng, phục vụ sở thích đa thế hệ: phòng gym hiện đại, sân Yoga hướng vịnh, sân tập Tai Chi, sân bóng rổ hay những bước chạy thư thái trên cung đường dạo bộ ven biển.

Chiều xuống là thời gian của gia đình: picnic trên những sân vườn rợp bóng cây, trẻ nhỏ nô đùa trong khu vui chơi, ngắm đàn cá koi bơi lượn dưới thác nước cảnh quan. Bên cạnh đó, cư dân có thể thư giãn tại Clubhouse nội khu với hồ bơi ngoài trời và bể jacuzzi thư giãn thân - tâm - trí. Và khi hoàng hôn buông xuống, cả nhà quây quần bên vườn BBQ, thưởng thức những món ngon yêu thích, tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Những tiện ích nội khu trở thành không gian lý tưởng để gia đình thư giãn và tận hưởng nhịp sống bên vịnh kỳ quan. Ảnh chụp thực tế tại Horizon Bay.

Điểm khác biệt của Horizon Bay còn đến từ hệ sinh thái Halong Marina - một trong những đô thị vịnh biển đồng bộ và hoàn thiện bậc nhất miền Bắc. Trong tầm bước chân, cư dân có thể thưởng thức Halo Bay Show - chương trình trình diễn nhạc nước đạt 3 kỷ lục quốc gia với các công nghệ thị giác hiện đại, diễn ra vào mỗi tối.

Cư dân thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích an cư chuẩn quốc tế hiện hữu như: Trường quốc tế Singapore (SIS), sân thể thao Marina Sports Park, cùng các điểm chạm nghỉ dưỡng - ẩm thực - giải trí quốc tế như InterContinental Halong Bay Resort, Citadines Marina Halong…, các tổ hợp giải trí ven biển tại Marina Bayfront District, Chã Small Village… tạo nên một hệ sinh thái đầy đủ và tiện nghi.

Di sản truyền đời bên bờ vịnh

Hơn cả một nơi an cư, nghỉ dưỡng, Horizon Bay đáp ứng trọn vẹn tinh thần di sản truyền đời bằng pháp lý đất ở lâu dài và quy hoạch kiến trúc bền vững. Trong bối cảnh quỹ đất ven vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm, vị trí sở hữu tầm view hướng biển như Horizon Bay gần như không còn nhiều.

“Horizon Bay đang định nghĩa lại chuẩn sống tại khu vực ven biển miền Bắc: sống như ở resort, giữa trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam và sở hữu một tài sản có giá trị truyền đời”, chủ đầu tư BIM Land nhấn mạnh.

Toàn bộ các căn biệt thự và tiện ích nội khu của Horizon Bay đã được BIM Land hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động từ đầu quý IV/2025. Ảnh chụp thực tế tại Horizon Bay

Chính thức đón nhận không gian sống nghỉ dưỡng của riêng mình tại Horizon Bay, một chủ sở hữu bày tỏ: "Hôm nay, bước chân vào dự án vào giai đoạn nhận bàn giao, tôi cảm thấy rất ấn tượng với những gì BIM Land đã làm được với dự án này, thậm chí còn vượt sự mong đợi của những người sở hữu nhà như chúng tôi".

(Nguồn: BIM Land)