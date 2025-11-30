Nhà máy Rạng Đông sắp rời nội đô, Hà Nội tính không xây nhà ở trên đất di dời

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (đợt 1).

Theo đề xuất, đợt 1 sẽ có 66 cơ sở thuộc diện di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp (trong đó có 9 cơ sở theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 và 42 cơ sở mới), cùng 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trong danh sách 42 cơ sở sản xuất công nghiệp đề xuất mới, có một số đơn vị đáng chú ý như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt kim Đông Xuân; Công ty Bia Việt Hà; Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì; CTCP X20; CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông...

Thủ tục đăng ký đất đai: Cấp tỉnh hay cấp xã làm sẽ tốt hơn cho dân?

Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM đề xuất sắp xếp văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) cấp tỉnh là đầu mối duy nhất tiếp nhận và xử lý tất cả các sự vụ liên quan đến tài nguyên và đất đai, kể cả cấp sổ đỏ lần đầu. Điều này có nghĩa, cấp xã không giải quyết đầu việc liên quan đến tài nguyên và đất đai, ngoại trừ các nhiệm vụ liên quan như giải phóng mặt bằng, giao thuê đất theo phân cấp, chuyển mục đích sử dụng đất theo địa bàn xã hoặc liên xã.

Cũng có ý kiến đề xuất nên chuyển VPĐKĐĐ về cấp xã để thuận tiện hơn cho người dân.

Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất đưa hết thủ tục đất đai về cấp tỉnh hay cấp xã. Ảnh: Hồng Khanh

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho hay, chủ trương hợp nhất chính quyền hai cấp nhằm mục tiêu cuối cùng là đưa bộ máy lại gần dân nhất, phục vụ người dân tốt hơn. Vì vậy, việc chuyển các thủ tục đất đai, trong đó có cấp sổ đỏ xuống cấp phường/xã, là hoàn toàn hợp lý.

Hải Phòng yêu cầu thu hồi nhiều nhà ở xã hội bán sai đối tượng

Thanh tra TP Hải Phòng vừa có kết luận về việc chấp hành chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại 4 dự án, gồm: 384 Lê Thánh Tông; 39 Lương Khánh Thiện và Tổng kho 3 Lạc Viên và dự án khu chung cư cho người có thu nhập thấp tại Khu dân cư An Đồng.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất 155 hồ sơ mua NƠXH tại 4 dự án trên, qua đó phát hiện có 14 hồ sơ kê khai, xác nhận về nghề nghiệp, nơi làm việc, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở không đúng với thực tế, không đúng đối tượng.

Cụ thể, Dự án 384 Lê Thánh Tông có 7 hồ sơ không đủ điều kiện; Dự án nhà ở thu nhập thấp An Đồng có 4 hồ sơ; Dự án 39 Lương Khánh Thiện có 2 hồ sơ và Dự án Tổng kho 3 Lạc Viên có 1 hồ sơ không đủ điều kiện mua.

Hà Nội lên tiếng việc kiến nghị gỡ khó cho thửa đất nhỏ hơn 50m2 sau sáp nhập

Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm tháo gỡ các vướng mắc đối với những thửa đất có diện tích dưới 50m2 được hình thành từ các giai đoạn trước đây do yếu tố lịch sử để lại.

Liên quan hạn mức giao đất, điều kiện tách thửa, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Từ 7/10/2024, Hà Nội quy định, tách thửa đất ở, tại các phường, thị trấn, thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m2, tăng 20m2 so với quy định trước đó. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trong đó, có quy định về hạn mức giao đất và việc tách thửa đất với đất ở phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và sau khi tách phải đảm bảo tối thiểu 50m2 trở lên, mặt tiền từ 4m trở lên, nếu tạo ngõ thì chiều rộng mặt cắt ngang từ 3,5m trở lên đối với các phường, thị trấn.

Nội dung này được đề xuất xây dựng trên cơ sở kế thừa từ Quyết định số 20/2017 của UBND TP Hà Nội và điều chỉnh các điều kiện về chiều dài cạnh thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Mua căn hộ 1,4 tỷ, giờ bán được 3 tỷ nhưng cho thuê chỉ 9 triệu: Chủ nhà lúng túng quyết định

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến nghịch lý: giá bán chung cư tăng mạnh, trong khi giá thuê gần như “đứng hình”. Bối cảnh này khiến nhiều chủ nhà băn khoăn, nên tiếp tục cho thuê nhà hay bán chốt lời?

Khảo sát tại nhiều chung cư khác cho thấy, giá căn hộ đã tăng từ 50% đến 90% chỉ trong vài năm, thậm chí có dự án tăng gấp đôi. Tuy nhiên, mức giá thuê chỉ nhích thêm khoảng 8-10%, khiến tỷ suất cho thuê bị co hẹp mạnh. Một căn 70m2 trị giá 4,5 tỷ đồng hiện chỉ mang về 7-9 triệu đồng/tháng. Với những căn hộ giá 10-15 tỷ đồng, lợi suất thậm chí còn 2-3%/năm, thấp hơn cả gửi tiết kiệm.