Ngày 6/11, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa hốt hoảng khi phát hiện một cá thể trăn lớn cuộn tròn sau chiếc loa đặt trong góc phòng khách nên báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, đơn vị kiểm lâm nhanh chóng có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng biện pháp bắt an toàn cá thể trăn, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

Cá thể trăn đất nặng 30kg bò vào nhà người dân. Ảnh: Ng. Nam

Được biết, cá thể trăn to, khỏe khiến việc khống chế của lực lượng chuyên môn gặp không ít khó khăn. Sau khi bắt được, cá thể trăn đã được đưa đến khu vực thích hợp để thả về môi trường tự nhiên.

Theo một cán bộ xã Tuyên Hóa, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, cá thể trăn này có thể gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và cả vật nuôi trong khu dân cư.

Cá thể trăn sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Ng. Nam

Trăn đất tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.