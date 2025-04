Vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng C, VTV Bình Điền Long An đối đầu Kaohsiung Taipower (Đài Loan - Trung Quốc) tại tứ kết giải bóng chuyền vô địch các CLB châu Á 2025.

HLV Thái Quang Lai sử dụng đội hình xuất phát gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Ngọc Hoa, Như Quỳnh, Lữ Thị Phương, Kim Thoa, Khánh Đang và ngoại binh Natalia.

Thanh Thúy là tay đập chủ lực của VTV Bình Điền Long An.

Đại diện của Việt Nam nhập cuộc rất tự tin. Thanh Thúy, Như Quỳnh có những cú đập mạnh và chính xác, giúp VTV Bình Điền Long An dẫn trước 8/4. Dù bị đối thủ gỡ hòa 9/9 nhưng sau đó đội bóng miền Tây lập lại thế dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 25/20 trong set 1.

Sang set 2, Kaohsiung Taipower chơi tốt hơn. Đội bóng đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tận dụng những sai lầm đối phương để giành chiến thắng 25/17.

Set 3 diễn ra với thế trận giằng co. Sau khi tỉ số hòa 11/11, 15/15, VTV Bình Điền Long An ghi được những điểm số rất quan trọng ở cuối set, thắng 25/22.

VTV Bình Điền Long An thắng chung cuộc 3-1

Bước vào set 4, VTV Bình Điền Long An rất quyết tâm giành chiến thắng để kết thúc trận đấu. Thanh Thúy, Lữ Thị Phương là những người ghi điểm giúp đại diện Việt Nam dẫn 5/2, nhưng sau đó bị đối thủ gỡ hòa 8/8. Kaohsiung Taipower dẫn ngược 11/9 nhưng ngay lập tức các cô gái Việt Nam vươn lên 13/12, 17/16, 20/17, 23/20.

Thời điểm cuối trận, hai đội giằng co từng điểm số đầy kịch tính, trước khi VTV Bình Điền Long An thắng 28/26, chung cuộc thắng 3-1. Điểm số cuối cùng là do một cầu thủ đối phương chạm lưới.

Lữ Thị Phương (20) cùng các đồng đội tiến vào bán kết.

Chiến thắng của VTV Bình Điền Long An, ngoài đẳng cấp của Thanh Thúy thì Lữ Thị Phương và Vi Thị Như Quỳnh cũng có một ngày tỏa sáng. Cặp đôi này lần lượt mỗi người ghi được 19 và 18 điểm.

Với chiến thắng trước Kaohsiung Taipower, Thanh Thúy và các đồng đội vào bán kết giải bóng chuyền CLB châu Á 2025 (18h ngày 26/4), gặp đội thắng ở cặp đấu Petro Gazz vs Bắc Kinh.