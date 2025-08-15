Theo Báo cáo Thị trường Lao động và Tuyển dụng 2024 - 2025 của JobsGO, 72,8% ứng viên tại Việt Nam ưu tiên môi trường làm việc thân thiện, tích cực hơn là yếu tố lương thưởng khi chọn công việc mới. Tuy nhiên, chỉ 31,2% người lao động hài lòng với công việc hiện tại. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên.
Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia nhìn nhận những thách thức nhân sự này như những bài toán có thể giải quyết được. Thông qua khảo sát mức độ gắn kết nhân viên TEAM độc quyền, quy trình thẩm định chặt chẽ và sự công nhận từ công chúng, HR Asia tìm ra và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả nhất ra toàn thị trường. Giải thưởng dựa trên khảo sát gắn kết nhân viên TEAM và quy trình thẩm định chặt chẽ, lấy phản hồi thực tế từ nhân viên làm trọng tâm, biến các ý tưởng thành những giải pháp có thể nhân rộng.
Về giữ chân nhân sự: Các doanh nghiệp được vinh danh đã áp dụng các chiến lược hiệu quả như: xây dựng lộ trình đào tạo chuyển đổi vị trí nội bộ (để giảm áp lực tuyển dụng bên ngoài); thiết kế các bộ phúc lợi riêng biệt dành cho từng nhóm nhân viên (phúc lợi và chế độ linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và thế hệ); duy trì cơ chế lắng nghe liên tục để nhận diện sớm nguy cơ nghỉ việc. Các nghiên cứu tình huống và bộ tiêu chuẩn được đặt ra bởi HR Asia giúp thị trường dễ dàng áp dụng các phương thức này, nhờ đó các thông lệ tốt được phổ biến rộng rãi nhanh hơn làn sóng nghỉ việc tiếp theo. (Thông tin về những ưu tiên và xu hướng chuyển việc của người đi làm tại Việt Nam được ghi nhận trong khảo sát của HR Asia tại Việt Nam.)
Về tuyển dụng nhân tài công nghệ: nhiều đơn vị không chỉ chạy đua theo mức lương thị trường mà còn chủ động tạo nguồn từ bên trong. Thông qua việc đào tạo lại nhân sự; luân chuyển có cấu trúc để chuyển đổi các kỹ năng liên quan đến công nghệ; xây dựng kênh tuyển dụng mục tiêu hay kết hợp cấp chứng chỉ ngắn hạn, các doanh nghiệp đã có thể chuyển hóa năng lực nội bộ thành năng lực đạt chuẩn thị trường. Đồng thời, hạng mục mới HR Asia Tech Empowerment Awards tôn vinh chủ trương: công nghệ là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế con người. Hạng mục giải thưởng này được thiết kể để vinh danh các tổ chức có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao, nâng cao năng lực và trải nghiệm nhân viên, thay vì chỉ đơn thuần là tự động hóa các tác vụ.
Môi trường làm việc đa thế hệ: Các doanh nghiệp được vinh danh cho thấy bài toán khác biệt thế hệ thực chất là một cơ hội trong việc xây dựng tổ chức. Các nghiên cứu tình huống được HR Asia thẩm định chỉ ra nhiều giải pháp có thể áp dụng như: cố vấn hai chiều (nhân sự trẻ hướng dẫn kỹ năng số, nhân sự kỳ cựu chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn), phân bổ nhóm làm việc theo mô hình kết hợp kinh nghiệm chuyên môn với sự am hiểu công nghệ, xây dựng các phương thức giao tiếp riêng biệt - phù hợp cho từng thế hệ. Thông qua việc đưa những cách thức này vào bộ tiêu chuẩn và diễn đàn chia sẻ chung, HR Asia giúp các lãnh đạo hạn chế mâu thuẫn trong tổ chức và xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thế hệ.
Giải thưởng năm nay được tổ chức tại 15 thị trường gồm Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, UAE và Việt Nam.
Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp được vinh danh tại HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 có tại: https://hr.asia/awards/vietnam-2025/
Danh sách các doanh nghiệp đạt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 (tại Việt Nam) theo thứ tự bảng chữ cái
Acecook Việt Nam
Công Ty TNHH AEON Việt Nam
AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Công ty CP Truyền Thông và Dữ Liệu Thanh Toán An Du (Mercedes-Benz An Du)
Công ty TNHH Ascott International Management (Việt Nam)
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
AstraZeneca Việt Nam
Avery Dennison
Công ty B. Braun Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa
Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam
Beiersdorf Việt Nam
Công ty TNHH Bel Việt Nam
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
Công ty TNHH Cargill Việt Nam
Carlsberg Việt Nam
Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Công Ty TNHH Cicor Việt Nam
Coach Việt Nam
Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Công Ty TNHH Việt Nam Silicon
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons
Tập đoàn Quốc tế Crystal
Danieli Việt Nam (Industrielle Beteiligung Co., Ltd.)
De Heus Việt Nam
Tổ hợp Khu Công Nghiệp DEEP C
Dell Technologies Việt Nam
Deloitte Việt Nam
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm.
Công Ty TNHH DKSH Việt Nam
Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp
Công ty DXC Technology Services Việt Nam (DXC Việt Nam)
Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai
Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)
Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
FedEx Việt Nam
Công Ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tập đoàn Công nghệ G-Group
Công Ty TNHH Galaxy Digital Holdings
Gamuda Land Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GELEX
Generali Việt Nam
GeoComply
Công Ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng Tiêu Dùng và Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam
Grab Việt Nam
Công Ty Cổ Phần GREENFEED Việt Nam
Grobest Việt Nam
Hanwha Life Việt Nam
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)
Home Credit Việt Nam
Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long
Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)
Informa Markets
Công ty TNHH Jabil Việt Nam
Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
Công ty TNHH LITE ON Việt Nam
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sang Trọng
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc tập đoàn FISHER BARTON)
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Công ty TNHH Nabati Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)
NashTech
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
Công Ty CP Nội Thất NEM
Công Ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam
OPSWAT
Công ty TNHH OrthoLite Việt Nam
Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)
Công Ty TNHH Rawlplug Việt Nam
Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam
Trường Đại Học RMIT Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội
Công ty TNHH Samtec Việt Nam
Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk
SotaTek
Công Ty TNHH Spartronics Việt Nam
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam
Techtronic Industries
Công ty TNHH United International Pharma
Ngân hàng UOB Việt Nam
Trường Đại học Văn Lang
Vantive
Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet
Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort
Công ty Cổ phần Vina Logistics
Hệ thống Y tế Vinmec
Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Wealthcons
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện
Tập Đoàn YeaH1
Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025 - Hạng mục chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật
Công Ty TNHH AEON Việt Nam
AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Công ty TNHH Cargill Việt Nam
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc tập đoàn FISHER BARTON)
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam
Vantive
Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Most Caring Awards 2025 - Hạng mục quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Beiersdorf Việt Nam
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Coach Việt Nam
Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons
Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm.
Công Ty TNHH DKSH Việt Nam
Công ty DXC Technology Services Việt Nam (DXC Việt Nam)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Generali Việt Nam
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam
Hệ thống Y tế Vinmec
Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Sustainable Workplace Awards 2025 - Hạng mục môi trường làm việc bền vững
AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Công ty TNHH Bel Việt Nam
Công ty TNHH Cargill Việt Nam
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai
FedEx Việt Nam
Công ty TNHH Jabil Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Công ty TNHH LITE ON Việt Nam
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam
Trường Đại học Văn Lang
Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort
Công ty Cổ phần Vina Logistics
Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Tech Empowerment Awards 2025 - Hạng mục dẫn đầu công nghệ
AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa
Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GELEX
Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Công Ty TNHH Spartronics Việt Nam
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam
Bích Đào