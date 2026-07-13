Theo HR Asia, các doanh nghiệp đạt giải năm nay đã thể hiện khả năng phục hồi vượt trội, tinh thần thích ứng linh hoạt và cam kết mạnh mẽ với triết lý lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm trong giai đoạn kinh tế và nhân sự đầy thách thức.

Trong khi nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,2% trong năm 2026, các doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với điều mà giới chuyên gia gọi là "Nghịch lý Nhân tài" (Talent Paradox) (Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2025).

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp và ổn định là 2,22%, thị trường lao động đang trải qua tình trạng lệch pha kỹ năng nghiêm trọng. Theo dữ liệu lao động gần đây, khoảng 38,7 triệu lao động tại Việt Nam chưa có bằng cấp chính quy và chỉ 28,1% sở hữu chứng chỉ chuyên môn. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân tài trầm trọng, khiến hàng chục nghìn vị trí chuyên môn trên thị trường vẫn chưa thể tuyển dụng được (Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2025)

Để vượt qua những thách thức mang tính hệ thống này, các doanh nghiệp đạt giải HR Asia 2026 đã tái định hình một cách căn bản mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhận thức rằng cách tốt nhất để giữ chân nhân tài giữa bối cảnh khan hiếm nhân lực chuyên môn chính là đảm bảo giá trị lâu dài của họ, các doanh nghiệp hàng đầu này đã đầu tư mạnh mẽ vào các sáng kiến nâng cao kỹ năng cá nhân hóa, sẵn sàng chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên. Họ cũng đã chuyển hướng chiến lược thương hiệu tuyển dụng, tập trung vào khả năng phát triển sự nghiệp bền vững và học tập liên tục, thay vì chỉ dựa vào yếu tố lương thưởng trước mắt.

"Các doanh nghiệp đạt giải năm nay là những đơn vị đã nhìn nhận khoảng cách kỹ năng của năm 2026 không phải là rào cản, mà là cơ hội để củng cố sâu sắc hơn cam kết của họ với đội ngũ nhân sự", ông William Ng, Chủ tịch HR Asia Best Companies to Work for in Asia, chia sẻ. "Dù bối cảnh kinh tế và văn hóa tại mỗi thị trường có khác nhau, các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và khu vực đều có chung một điểm: quyết tâm xây dựng những nơi làm việc mà con người có thể phát huy năng lực, phát triển bản thân và gắn bó lâu dài."

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại nhiều thị trường trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Việt Nam, đưa HR Asia trở thành chương trình vinh danh và khảo sát về mức độ gắn kết nhân viên lớn bậc nhất khu vực.

Danh sách các doanh nghiệp đạt giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (tại Việt Nam) theo thứ tự bảng chữ cái:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026 - Hạng mục Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia People Transformation Awards 2026 - Hạng mục Chuyển đổi năng lực nhân sự:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 - Hạng mục Môi trường làm việc bền vững:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Tech Empowerment Awards 2026 - Hạng mục Dẫn đầu công nghệ:

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 và danh sách đầy đủ các doanh nghiệp đạt giải, truy cập https://hr.asia/awards/

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(Nguồn: HR Asia)