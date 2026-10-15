Giải golf HTV Swing Cup 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu cho phép mỗi đội chiêu mộ một golfer chuyên nghiệp tham dự

Ở mùa giải thứ ba, HTV Swing Cup 2026 dự kiến quy tụ hơn 250 golfer, gồm các single handicap, doanh nhân và thành viên những CLB golf trên cả nước.

Sân chơi truyền thống của HTV được nâng cấp nhờ các golfer chuyên nghiệp

Giải tiếp tục áp dụng thể thức đối kháng đồng đội với hai nội dung Fourball và Single Match, đề cao năng lực cá nhân, chiến thuật thi đấu và sự phối hợp giữa các thành viên.

Các golfer được chia thành ba bảng theo Handicap Index: bảng A dành cho golfer có index dưới 8.0, bảng B từ 8.1 đến 12.0 và bảng C từ 12.1 đến 16.0. Mỗi bảng thi đấu hai trận mỗi ngày, với tổng điểm tối đa toàn giải là 12 điểm. Việc giới hạn Handicap Index ở mức 16.0 nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các golfer có trình độ.

Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên các đội được phép chiêu mộ một golfer chuyên nghiệp. Thay đổi này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh giữa các đội và tạo điều kiện để các câu lạc bộ thu hút những golfer có năng lực nổi bật.