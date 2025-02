Theo lời kể của chị L.T.N (quận Ba Đình- Hà Nội), trưởng một phòng giao dịch của Ngân hàng Y, chị đã từng giúp một khách hàng tránh bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

"Sáng hôm đó, cô N.T.B (giáo viên về hưu) có đến ngân hàng tôi làm và muốn rút hơn 1 tỷ đồng tiền mặt với tâm trạng khá sợ hãi. Nhận thấy có điều không ổn, tôi chỉ đạo nhân viên kéo dài thời gian và yêu cầu lòng vòng để cô B. không rút và chuyển được tiền. Đồng thời, thuyết phục cô B liên lạc với con trai" - chị N kể lại.

Mang tâm trạng lo lắng nhưng cô N.T.B không chịu liên hệ với con trai mà bỏ sang ngân hàng khác - nơi cô cũng mở sổ tiết kiệm. Lần này, cô B chuyển khoản thành công 1,3 tỷ đồng. Khi biết mình bị lừa, cô B mới kể ra câu chuyện có người lạ gọi điện đe dọa vì có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Số tiền cô B chuyển cho người này là để "chạy án".

Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn hù dọa, khiến người cao tuổi hoảng loạn và dễ dàng làm theo yêu cầu của chúng. Điều đáng báo động là nhiều nạn nhân bị lừa đảo nhiều lần cho đến khi cạn kiệt tài sản mới tìm đến sự giúp đỡ của người thân.

Mới đây, anh B.H.H (quận Tây Hồ) 41 tuổi, là chủ một Trung tâm Tiếng Anh có tiếng tại Hà Nội nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là nhân viên Ngân hàng X (nơi anh H mở tài khoản) tư vấn xác nhận thông tin thẻ tín dụng mới để được hoàn tiền giao dịch. Ban đầu, anh H nghĩ chỉ là nhân viên ngân hàng hỏi thông tin và anh trả lời.

Tuy nhiên, may mắn hơn cô N.T.B, đến khi bị đòi hỏi cung cấp mã CVV (là viết tắt của từ Card Verification Value, là một dãy số gồm 3 chữ số được in trực tiếp trên mặt sau của thẻ visa), thì anh H đã nhận ra chiêu thức lừa đảo quen thuộc.

"Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi gọi ngay cho bạn nhân viên ngân hàng X mà tôi đã lưu số trước đó và nhận được câu trả lời là ngân hàng không có chương trình xác nhận thông tin thẻ tín dụng mới để hoàn tiền, cũng như sẽ không gọi điện cho khách hàng hỗ trợ theo kiểu trên" - anh H chia sẻ.

Việc sử dụng thẻ tín dụng rất phổ biến. Hầu hết, hiện nay, mọi người đều sở hữu thẻ tín dụng và thực hiện giao dịch thường xuyên. Tuy nhiên, người dùng tuyệt đối không được cung cấp mã số CVV hoặc khi nhập thông tin mã CVV trên các trang thương mại điện tử, cần lưu ý một số điều quan trọng.

Trước hết, tuyệt đối không nhập thông tin thẻ tín dụng trên các website lạ hoặc những trang mà người dùng chưa từng giao dịch. Đây là điểm mấu chốt bởi các đối tượng lừa đảo có thể thu thập dữ liệu.

2 vụ việc kể trên là những chiêu thức lừa đảo không mới nhưng với thủ đoạn thao túng tâm lý qua điện thoại, vẫn còn rất nhiều người "sập bẫy" nhất là người cao tuổi.

Qua những trường hợp kể trên càng cho thấy, ngoài sự tỉnh táo của bản thân, vai trò của nhân viên ngân hàng rất quan trọng. Không chỉ tư vấn về chuyên môn, nhân viên ngân hàng cũng cần đưa ra những cảnh báo với khách hàng để đảm bảo an toàn giao dịch, tiền gửi… và đặc biệt tạo niềm tin cho khách hàng vào dịch vụ.

Cục An toàn thông tin cũng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, đề phòng với những số điện thoại lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Theo Quỳnh Anh (Báo Kinh tế&Đô thị)