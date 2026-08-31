Trong tháng 8/2026, Bộ Công an và công an nhiều địa phương công bố việc khởi tố hàng loạt người có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Các vụ án có tính chất khác nhau, từ vi phạm quy định về kế toán, hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng đến gây rối trật tự công cộng, đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông và lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Trong số này có Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV), Lê Văn Phú (Phú Lê), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), Nguyễn Văn Thùy (Tế Điên Nam Định), Phạm Tuấn, Hồ Văn Khoa và Nguyễn Thị Hương (Cô giáo Hương).