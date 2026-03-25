Chạy bộ bước vào giai đoạn “chuyên nghiệp hóa”

Những năm gần đây, chạy bộ đã trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Quy mô các giải chạy ngày càng mở rộng, được tổ chức bài bản hơn, đồng thời số lượng người tham gia cũng liên tục tăng qua từng năm.

Nguồn: offworkrunclub.saigon

Song song với sự bùng nổ đó, một xu hướng mới dần hình thành: ngày càng nhiều người chạy bộ theo hướng nghiêm túc hơn, với lộ trình tập luyện rõ ràng và mục tiêu cụ thể. Nếu như trước đây, phần lớn runner chỉ dừng lại ở việc theo dõi quãng đường hay thời gian tập luyện, thì nay cộng đồng này bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dữ liệu chuyên sâu như nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), tải trọng tập luyện hay khả năng hồi phục sau mỗi buổi chạy...

Những chỉ số này không chỉ giúp người chạy theo dõi tiến độ, mà còn đóng vai trò như một “huấn luyện viên cá nhân”, hỗ trợ điều chỉnh cường độ tập luyện nhằm phát triển thành tích và hạn chế chấn thương. Điều đó cũng kéo theo sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng thiết bị đeo: runner không còn chỉ cần một thiết bị theo dõi cơ bản, mà cần một công cụ cung cấp dữ liệu chính xác và có khả năng phân tích chuyên sâu.

Tuy nhiên, thị trường hiện tại vẫn tồn tại một khoảng trống đáng chú ý. Các dòng đồng hồ thể thao chuyên sâu thường mạnh về tính năng nhưng phức tạp, khó tiếp cận với nhóm người dùng đang chuyển từ phong trào sang luyện tập nghiêm túc. Ngược lại, smartwatch phổ thông lại chưa đủ độ chính xác và chiều sâu dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tập luyện bài bản. Điều này đặt ra nhu cầu về một thiết bị có thể cân bằng giữa hai yếu tố: đủ chuyên sâu cho luyện tập, nhưng vẫn thân thiện để sử dụng hằng ngày.

Huawei trở lại phân khúc đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp

Trong bối cảnh đó, Huawei đang cho thấy định hướng rõ ràng hơn khi quay trở lại phân khúc đồng hồ dành riêng cho runner. Sau 5 năm kể từ thế hệ đầu tiên, hãng tiếp tục giới thiệu Huawei Watch GT Runner 2, được phát triển dựa trên nhiều năm nghiên cứu về dữ liệu chạy bộ và sinh lý vận động.

Sự trở lại này không đơn thuần là nâng cấp sản phẩm, mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của Huawei: mở rộng từ các thiết bị đeo phục vụ nhu cầu hằng ngày sang những giải pháp luyện tập chuyên sâu, hướng tới nhóm người dùng có yêu cầu cao về hiệu năng và độ chính xác.

Trong nhiều năm qua, Huawei đã tiến hành thử nghiệm cùng hơn 100 vận động viên để hoàn thiện hệ thống cảm biến và thuật toán dành cho chạy bộ. Các nền tảng công nghệ như TruSense giúp nâng cao độ chính xác đo lường, trong khi hệ thống định vị Huawei Sunflower kết hợp với thiết kế ăng-ten 3D nổi mang lại khả năng theo dõi quãng đường ổn định hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị phức tạp. Những tích lũy này trở thành nền tảng để hãng tự tin quay lại phân khúc chạy bộ chuyên nghiệp.

Đáng nói, từ đầu năm 2026, Huawei công bố màn hợp tác chiến lược cùng Eliud Kipchoge, “huyền thoại marathon” từng 2 lần vô địch Olympic - người được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ thương hiệu của Huawei Watch GT Runner. Bên cạnh đó, hãng cũng hợp tác với dsm-firmenich Running Team (tiền thân là NN Running Team), đội chạy bộ nơi Kipchoge thi đấu, nhằm khai thác dữ liệu thực tế từ quá trình tập luyện và thi đấu của các vận động viên chuyên nghiệp.

Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ giúp Huawei tiếp tục hoàn thiện thuật toán, nâng cao độ chính xác của các chỉ số luyện tập và mang lại trải nghiệm sát với nhu cầu thực tế của runner hơn. Qua đó, hãng thể hiện tham vọng đưa sản phẩm của mình trở thành công cụ luyện tập đáng tin cậy, không chỉ với người dùng phổ thông mà cả vận động viên chuyên nghiệp.

Từ nền tảng công nghệ và hợp tác, Huawei Watch GT Runner 2 mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý cho runner: hệ thống định vị chính xác cao với ăng-ten nổi 3D giúp ổn định GPS trong đô thị, chế độ Marathon hỗ trợ luyện tập và thi đấu hiệu quả, cùng thiết kế titanium siêu nhẹ tối ưu trải nghiệm chạy đường dài.

Huawei còn mở rộng trải nghiệm người dùng thông qua nền tảng ứng dụng Huawei Health, với các nội dung huấn luyện và hướng dẫn tập luyện, như masterclass cùng Eliud Kipchoge, giúp người dùng tiếp cận thêm kiến thức và phương pháp luyện tập từ vận động viên hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện ra mắt toàn cầu tổ chức tại Madrid hồi cuối tháng 2, Huawei đã giới thiệu Huawei Watch GT Runner 2. Theo kế hoạch, sản phẩm sẽ được trình làng tại Việt Nam từ ngày 2/4 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng đầu tiên mở bán. Sự xuất hiện của GT Runner 2 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc thiết bị hỗ trợ chạy bộ, trong bối cảnh cộng đồng runner trong nước đang tiếp tục mở rộng và hướng đến các phương pháp tập luyện bài bản hơn.

Bích Đào