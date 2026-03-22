Dù các mẫu chủ lực của dòng Galaxy S26 vừa chính thức ra mắt, Samsung dường như vẫn chưa khép lại kế hoạch cho thế hệ này. Những thông tin mới nhất cho thấy hãng đang tiếp tục phát triển thêm ít nhất một mẫu Galaxy S26 khác, đồng thời chuẩn bị tung ra hai thiết bị tầm trung hoàn toàn mới trong thời gian tới.

Galaxy S25 FE. Ảnh: GSMarena

3 thiết bị mới lộ diện trên cơ sở dữ liệu GSMA

Theo các phát hiện gần đây từ cơ sở dữ liệu của GSMA, được chia sẻ bởi SmartPrix, đã xuất hiện ba mẫu smartphone chưa từng được công bố. Cụ thể, đó là Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G và Galaxy F70 Pro 5G, với các mã model lần lượt là SM-S741B/DS, SM-M476B/DS và SM-E476B/DS.

Trong số này, đáng chú ý nhất chắc chắn là Galaxy S26 FE – phiên bản Fan Edition vốn luôn được xem là “cầu nối” giữa flagship và tầm trung. Nếu ra mắt, thiết bị này sẽ gia nhập cùng Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra, trở thành mảnh ghép thứ tư của dòng sản phẩm cao cấp năm nay.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Galaxy M47 5G cũng mang ý nghĩa đáng chú ý khi đây có thể là lần đầu tiên kể từ năm 2023 Samsung quay trở lại dòng M4x. Trong khi đó, Galaxy F70 Pro 5G được dự đoán chỉ phát hành giới hạn tại một số thị trường Nam Á, tiếp tục chiến lược phân khúc khu vực quen thuộc của hãng.

Hiện tại, ngoài tên gọi và mã model, cơ sở dữ liệu GSMA chưa cung cấp thêm chi tiết nào về cấu hình hay tính năng của các thiết bị này. Tuy nhiên, dựa trên chu kỳ ra mắt trước đây, nhiều khả năng Galaxy S26 FE sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 9, tương tự như các thế hệ Fan Edition trước đó.

Một báo cáo gần đây cũng hé lộ rằng màn hình của S26 FE có thể không còn do Samsung tự sản xuất, mà chuyển sang sử dụng tấm nền từ nhà cung cấp China Star Optoelectronics Technology (CSOT) của Trung Quốc. Đây có thể là động thái nhằm cắt giảm chi phí sản xuất, trong bối cảnh giá smartphone ngày càng leo thang.

Áp lực giá bán ngày càng lớn

Một trong những câu hỏi lớn nhất đối với các thiết bị tầm trung năm nay chính là mức giá. Samsung trước đó đã tăng giá cho Galaxy S26 và S26 Plus, vì vậy không khó hiểu nếu S26 FE cũng đi theo xu hướng này.

Nếu tăng thêm khoảng 50 USD, Galaxy S26 FE có thể khởi điểm ở mức 700 USD – con số được xem là khá “nhạy cảm” khi tiến sát đến mức giá 799 USD của các đối thủ như iPhone 17 hay Google Pixel 10. Điều này khiến ranh giới giữa “cận flagship” và “flagship thực thụ” ngày càng trở nên mờ nhạt.

Trong khi đó, Galaxy M47 và F70 Pro dường như là một phần trong chiến lược mở rộng phân khúc tầm trung của Samsung. Đáng chú ý, mẫu M4x gần nhất ra mắt năm 2023 từng bị chỉ trích vì sử dụng chipset đã lỗi thời và chỉ bán giới hạn tại Hàn Quốc. Do đó, người dùng kỳ vọng phiên bản mới sẽ có những cải tiến đáng kể hơn.

Riêng Galaxy F70 Pro, việc bổ sung hậu tố “Pro” lần đầu tiên trong dòng F cho thấy thiết bị này có thể được nâng cấp mạnh về hiệu năng hoặc tính năng, nhằm cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc giá tầm trung đang ngày càng khốc liệt.

Việc Samsung đẩy mạnh phát triển các thiết bị tầm trung và cận flagship không phải là điều ngẫu nhiên. Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp liên tục tăng, ngày càng nhiều người dùng có xu hướng chuyển sang lựa chọn những sản phẩm “vừa túi tiền” nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm gần với flagship.

Chiến lược này cho thấy Samsung đang đặt cược vào yếu tố giá cả như một lợi thế cạnh tranh then chốt. Nếu được thực hiện đúng cách, đây có thể là bước đi khôn ngoan giúp hãng giữ vững thị phần trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu ngày càng phân hóa mạnh mẽ.

Dù còn nhiều ẩn số, nhưng rõ ràng dòng Galaxy S26 vẫn chưa dừng lại. Với sự bổ sung của phiên bản Fan Edition cùng các thiết bị tầm trung mới, Samsung đang từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khác biệt của người dùng trên toàn cầu.

(Theo PhoneArena, GSMarena)