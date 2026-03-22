Chiến lược bất ngờ: Không tăng giá dù chi phí leo thang

Sau khi dòng iPhone 17e chính thức lên kệ, sự chú ý của giới công nghệ đã nhanh chóng chuyển sang thế hệ tiếp theo, đặc biệt là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Điều đáng chú ý là theo nhiều nguồn tin uy tín, người dùng có thể đón nhận một tin tích cực: giá bán có thể không tăng.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Theapplepost

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho rằng Apple nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mức giá cho các mẫu iPhone cao cấp sắp tới. Trong bối cảnh giá linh kiện như bộ nhớ và chip đang tăng mạnh, đây sẽ là một bước đi đáng kể nếu trở thành hiện thực.

Theo ông, Apple đang tận dụng sự biến động của thị trường linh kiện để củng cố lợi thế cạnh tranh. Thay vì chuyển chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng, hãng có thể tự hấp thụ phần chi phí này nhằm mở rộng thị phần.

Chiến lược này phản ánh một hướng đi rõ ràng: chấp nhận biên lợi nhuận phần cứng thấp hơn trong ngắn hạn để đổi lấy sự tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trong mảng dịch vụ, vốn mang lại lợi nhuận cao hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là chiến lược phát hành sản phẩm. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ tung ra iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trong nửa cuối năm 2026, trong khi phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18 có thể bị trì hoãn đến năm 2027.

Nếu điều này xảy ra, Apple sẽ tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp trước, nơi hãng có thể tối đa hóa doanh thu và duy trì hình ảnh thương hiệu.

Hiện tại, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD, còn iPhone 17 Pro Max là 1.199 USD. Nếu Apple giữ nguyên mức giá này cho thế hệ tiếp theo, đây sẽ là tin vui lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt khi nhiều hãng khác đang tăng giá.

Điển hình là Samsung, khi hãng này đã nâng giá dòng Galaxy S26. Xu hướng tăng giá này được dự đoán sẽ lan rộng trong toàn ngành, do áp lực chi phí linh kiện ngày càng lớn.

Thêm xác nhận từ giới phân tích

Không chỉ Ming-Chi Kuo, một nhà phân tích khác là Jeff Pu từ GF Securities cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo ông, Apple đang nỗ lực giữ giá iPhone 18 Pro ở mức tương đương thế hệ trước thông qua chiến lược “quản lý chi phí”.

Cụ thể, Apple được cho là đang đàm phán với các nhà cung cấp bộ nhớ lớn như Samsung và SK Hynix để đạt được mức giá linh kiện “thuận lợi” hơn. Đồng thời, hãng cũng tìm cách giảm chi phí ở các bộ phận khác như camera và màn hình.

Điều này diễn ra trong bối cảnh giá DRAM và NAND, hai thành phần quan trọng trong thiết bị điện tử, đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chính là nhu cầu bùng nổ từ các công ty xây dựng hạ tầng AI, khiến chi phí sản xuất thiết bị tiêu dùng bị đẩy lên.

Bên cạnh dòng Pro, một sản phẩm khác cũng thu hút sự chú ý là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Dù chưa được xác nhận chính thức, nhiều tin đồn cho thấy thiết bị này có thể ra mắt cùng thời điểm.

Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn: mức giá sẽ rất cao. Hiện tại, chiếc iPhone đắt nhất là iPhone 17 Pro Max bản 2TB với giá 1.999 USD. Đây cũng được cho là mức giá khởi điểm của iPhone gập.

Theo các dự đoán, phiên bản 256GB có thể bắt đầu từ khoảng 2.000 USD, trong khi bản 512GB và 1TB lần lượt có thể đạt 2.199 USD và 2.399 USD.

Dù con số này nghe có vẻ lớn, nhưng thực tế lại thấp hơn so với nhiều dự đoán trước đó, từng cho rằng giá có thể lên tới 2.399 USD ngay từ phiên bản cơ bản.

Việc ra mắt một dòng sản phẩm hoàn toàn mới như iPhone gập trong bối cảnh thị trường linh kiện biến động mạnh là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, Apple dường như đang đặt cược vào tương lai dài hạn.

Trong bối cảnh toàn ngành công nghệ đang đối mặt với áp lực chi phí gia tăng, quyết định giữ giá (nếu thành sự thật) sẽ là bước đi táo bạo của Apple.

Không chỉ giúp thu hút người dùng, chiến lược này còn thể hiện tầm nhìn dài hạn: hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để chiếm lĩnh thị phần và xây dựng nền tảng cho tương lai AI.

Với những gì đang diễn ra, iPhone 18 Pro không chỉ là một bản nâng cấp phần cứng, mà còn là quân bài chiến lược trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

(Theo Forbes, PhoneArena)