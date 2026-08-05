Ngày 5/8, tại họp báo thường kỳ tháng 8, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, cho biết phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với phần công trình sai phép tại dự án Huế Times Square (Quảng trường Thời đại), số 5 Lê Lợi.

Dự án Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, ven bờ Nam sông Hương (phường Thuận Hóa) do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng công trình 1 tầng cao 8m, diện tích 400m²; tầng hầm diện tích 630m² và nhà kỹ thuật phụ trợ diện tích 62,5m².

Dự án Huế Times Square nằm bên sông Hương. Ảnh: Thảo Anh.

Trước đó, tháng 4/2026, UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư dự án số tiền 110 triệu đồng do xây dựng sai giấy phép và bản vẽ được phê duyệt.

Theo UBND phường Thuận Hóa, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư đã xây dựng không đúng giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

Cụ thể, khu vực thông tầng được quây kín bằng kính cường lực và lợp mái nhựa poly trong suốt với diện tích hơn 410m²; xây thêm hai ô thang máy có tổng diện tích hơn 10m². Chiều cao công trình từ đỉnh mái đến móng đạt 12,2m, vượt 4,2m so với chiều cao 8m được cấp phép.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng quán cà phê khung sắt, bao quanh bằng kính cường lực, lợp mái bạt với diện tích khoảng 236m² cùng nhiều hạng mục khác như nhà tiếp khách, am thờ và bốn trụ trang trí.

Quyết định cưỡng chế yêu cầu chủ đầu tư dự án buộc phải phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm và phải chịu mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục.