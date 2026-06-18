Theo ghi nhận, từ đầu giờ sáng 18/6, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cưỡng chế. Trước khi thực hiện, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động và đối thoại với đơn vị liên quan.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm công bố quyết định cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc tài sản công tại số 31 Lãn Ông.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, Công an phường bố trí lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt quá trình cưỡng chế, bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng tham gia và tài sản liên quan.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm tổ chức cưỡng chế vào trưa nay 18/6

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, ngày 4/3, địa phương đã thông báo yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Đại Dương bàn giao nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước tại số 31 Lãn Ông cho Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội trước ngày 10/3.

Một ngày sau, doanh nghiệp có văn bản phản hồi, đề nghị được bàn giao nhà vào cuối tháng 4 và cam kết tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn thiếu với Nhà nước.

Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội sau đó cũng có văn bản xác định các vi phạm của đơn vị thuê và yêu cầu bàn giao lại mặt bằng.

Tuy nhiên, theo UBND phường, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc bàn giao nhà dù đã quá thời hạn 30 ngày theo quy định. Vì vậy, địa phương quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc tài sản công tại địa chỉ này.

Trong quá trình kiểm kê tài sản phục vụ cưỡng chế, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng công trình và các tài sản liên quan.

UBND phường cho biết, trong thời gian thuê và sử dụng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Đại Dương không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê nhà, đất. Doanh nghiệp cũng tự ý mở cửa tại tầng 2 và tầng áp mái để thông sang diện tích của hộ dân liền kề tại nhà chuyên dùng thuộc tài sản công số 31 Lãn Ông.

Mặc dù đã được yêu cầu khắc phục, các vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đến trưa 18/6, UBND phường đã hoàn tất việc cưỡng chế thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc tài sản công tại số 31 phố Lãn Ông. Công tác cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng trình tự và quy định của pháp luật.