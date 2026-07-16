Tổng diện tích đất buộc phải thu hồi trong đợt này là hơn 15.272m2.

Đơn vị thực hiện cưỡng chế đọc quyết định. Ảnh: Hoàng Dung

Theo các quyết định xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành, đợt cưỡng chế lần này áp dụng đối với 15 cá nhân có hành vi lấn chiếm đất rừng đặc dụng do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý và đất thương mại, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các trường hợp vi phạm đã tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở, công trình phụ, dựng hàng rào và nhiều hạng mục khác trên phần đất bị lấn chiếm, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Quá trình thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Hạnh Dung

Theo quyết định cưỡng chế, các cá nhân vi phạm phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất và hoàn trả diện tích đã lấn chiếm.

Các trường hợp vi phạm còn phải thực hiện nghĩa vụ nộp lại khoản lợi bất hợp pháp (nếu có) phát sinh từ hành vi vi phạm theo quy định.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, đợt ra quân lần này nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất rừng và đất được Nhà nước giao cho tổ chức quản lý, sử dụng.