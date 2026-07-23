Ngày 23/7, UBND phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức cưỡng chế, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình khu ẩm thực Marina Coffee trên đường Trần Hưng Đạo do Công ty TNHH MTV Marina Plaza Long Xuyên làm chủ đầu tư.

Đây là khu cà phê, ẩm thực có quy mô lớn, hoạt động nhiều năm qua và được nhiều người dân địa phương cũng như du khách biết đến.

Cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo UBND phường Long Xuyên, công trình đã hết thời hạn tồn tại theo giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư không chấp hành việc tự tháo dỡ theo cam kết.

Trước khi cưỡng chế, chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH MTV Marina Plaza Long Xuyên ngừng hoạt động kinh doanh và tự tháo dỡ công trình. Gần nhất, UBND phường yêu cầu doanh nghiệp dừng kinh doanh, tự tháo dỡ trong thời hạn 3 ngày làm việc, đồng thời thông báo sẽ cưỡng chế nếu không chấp hành. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn không thực hiện.

Do không chấp hành nhiều lần yêu cầu của chính quyền, UBND phường Long Xuyên đã tổ chức cưỡng chế theo quy định.