Ngày 13/7, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế ra thông cáo kết quả các kỳ họp thứ 11 và 12, xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân liên quan sai phạm trong thực hiện dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Qua xem xét báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có liên quan việc thực hiện dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, UBKT Thành uỷ Huế nhận thấy.

Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã buông lỏng quản lý lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với dự án Nhà khách Tỉnh ủy.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, UBKT Thành uỷ Huế. Ảnh: Thành uỷ Huế

Vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đối với cá nhân, UBKT Thành ủy xác định, ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tham mưu thực hiện dự án.

Ông Lưu Đức Hoàn, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (thời điểm đó) bị xác định thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án.

Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lê Bằng

Ngoài ra, ông Huỳnh Minh Khang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý, đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án, cùng các thành viên Ban Điều hành dự án gồm: ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban, Trưởng Ban Điều hành Dự án; ông Trần Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định; ông Thái Văn Minh Nhật, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng; ông Trần Nguyên Đại, chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng; ông Nguyễn Quốc Anh và bà Hoàng Thị Diệu Hiền có các mức độ vi phạm, thiếu trách nhiệm khác nhau trong quá trình triển khai dự án.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quy định của Đảng, UBKT Thành ủy quyết định khiển trách Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

UBKT Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông: Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng.

Mức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với các ông: Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên Đại. UBKT Thành uỷ yêu cầu các ông Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh, Hoàng Thị Diệu Hiền kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, UBKT Thành uỷ Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Lưu Đức Hoàn.