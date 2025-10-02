Hạt nhân đô thị của Thái Nguyên (mới)

Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó Đại Phúc được định vị là cực tăng trưởng phía Tây, là “tương lai mới của Thái Nguyên”.

Với nền tảng kinh tế xã hội và tự nhiên sẵn có, xã Đại Phúc sẽ định hình hai tâm phát triển chiến lược. Một là khu vực Hồ Núi Cốc, nơi được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cấp quốc gia vào năm 2030. Hai là khu vực Hùng Sơn, hạt nhân đô thị, giữ vai trò trung tâm kết nối các cực phát triển kinh tế, có sẵn nền tảng dân cư, hạ tầng an sinh xã hội và là trung tâm giao thương khu vực đã phát triển từ lâu, cùng hệ thống giao thông kết nối đa vùng đã hoàn chỉnh. Sự kết hợp giữa “sức hút du lịch” của Hồ Núi Cốc và “nội lực kinh tế” của Hùng Sơn tạo nên cặp song hành, mở đường cho một diện mạo đô thị bứt phá.

Hùng Sơn là hạt nhân đô thị của Thái Nguyên. Ảnh: Tân Thái Holdings

Như vậy, theo định hướng quy hoạch này, Hùng Sơn sẽ là “điểm neo” quan trọng trên bản đồ bất động sản Thái Nguyên nhờ vị trí lõi đô thị hiếm có. Nằm ngay trung tâm mạng lưới hạ tầng kết nối liên vùng, nơi đây vừa thừa hưởng nền kinh tế bản địa vững chắc, vừa đón nhận dòng chảy dân cư và dịch vụ mới. Khả năng kết nối thuận lợi với các trục giao thông lớn cùng tiềm năng phát triển đô thị hóa đưa Hùng Sơn trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với giới đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở lợi thế vị trí, Hùng Sơn còn sở hữu những yếu tố nâng tầm giá trị bất động sản. Với nền tảng hạ tầng dịch vụ tiện ích sống đầy đủ, mật độ dân cư đông đúc, thu nhập dân cư cao, khu vực này đáp ứng cả nhu cầu ở thật lẫn khai thác thương mại.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, những vùng lõi có nền tảng kinh tế vững chắc và quỹ đất hạn chế như Hùng Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành “tọa độ an toàn”, thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

“Ngôi nhà đáng sống ở đô thị lõi”

Trong bức tranh đô thị mới của Thái Nguyên, Hùng Sơn đang dần định hình vai trò là hạt nhân phát triển và trung tâm kết nối của khu vực. Tại đây, Tân Thái Holdings triển khai khu đô thị Centrix City Đại Phúc liền kề Chợ trung tâm Đại Từ với quy mô hơn 20ha, được định vị như một dấu ấn diện mạo mới của một tâm điểm giao thương cũng như chuẩn sống hiện đại ngay trong lòng trung tâm.

Centrix City Đại Phúc sở hữu vị trí chiến lược khi nằm ngay lõi trung tâm Hùng Sơn, nơi hội tụ hệ thống hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ đã hoàn chỉnh. Với lợi thế này, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng tới các khu vực phát triển trọng điểm khác của Thái Nguyên, đồng thời thừa hưởng đầy đủ tiện ích từ mạng lưới kinh tế - xã hội sẵn có. Đây là điểm khác biệt quan trọng giúp dự án đảm bảo sự tiện lợi và tính kết nối cao, đáp ứng cả nhu cầu ở thật lẫn đầu tư lâu dài.

Centrix City Đại Phúc là dự án khu đô thị đáng sống ngay tại đô thị lõi. Ảnh: Tân Thái Holdings

Không chỉ dừng lại ở vị trí, Centrix City Đại Phúc được quy hoạch và đã phát triển bài bản theo tiêu chuẩn đô thị mới, với đa tầng tiện ích sống đã phát triển và vận hành hoàn chỉnh chú trọng đến chất lượng sống và trải nghiệm cộng đồng. Dự án mang đến chuỗi tiện ích nội khu hiện đại như công viên cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng, trường học, khu thương mại dịch vụ… Đặc biệt, vị trí ngay liền kề Chợ Trung tâm, điểm giao thương lớn nhất khu vực, nơi những dãy hàng quán luôn tấp nập, chính là lợi thế vàng giúp hình thành tuyến phố thương mại sôi động và gia tăng giá trị khai thác kinh doanh cho cư dân. Toàn bộ chiến lược phát triển dự án được định hình để tạo dựng một cộng đồng cư dân văn minh, nơi mỗi gia đình vừa an tâm tận hưởng cuộc sống xanh, an toàn, vừa nắm trong tay cơ hội khai thác giá trị thương mại từ lợi thế vị trí trung tâm.

Đặc biệt, Centrix City Đại Phúc còn nằm trong hệ sinh thái bất động sản của Tân Thái Holdings, bảo chứng cho chất lượng quy hoạch, pháp lý và giá trị gia tăng bền vững. Với sự kết hợp của ba yếu tố: sự tiện lợi trong kết nối, chất lượng cộng đồng cư dân, giá trị tài sản bền vững, dự án mang đến một chốn an cư đích thực đồng thời là tài sản chiến lược cho những nhà đầu tư đón đầu xu hướng bất động sản lõi đô thị.

