Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thế Toàn

Chiều 16/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp báo thông tin về Đại hội. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trình bày các nội dung chính của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ có khoảng 300 đại biểu khách mời cùng 446 đại biểu chính thức.

Theo ông Nguyễn Đăng Bình, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đặt mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đạt mức thu nhập trung bình cao trước năm 2030 và trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh xác định 19 nhóm giải pháp trên 4 lĩnh vực trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; và tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình chia sẻ những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh nhiều thách thức như đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và xung đột thương mại toàn cầu, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhờ sự lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng sự đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Thế Toàn

Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, với thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt gần 25.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 203.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước tính 119 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch, với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt.

Những kết quả này là nền tảng vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục phát triển, hướng tới các mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030.