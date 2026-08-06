Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

Theo quyết định, Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên, có quy mô diện tích 496,1 ha, nằm trên địa bàn các xã Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam. Đây sẽ là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược; cung ứng các dịch vụ công nghệ cao và dịch vụ công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, khu công nghệ cao còn có chức năng hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Giao UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức triển khai

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên theo quy định hiện hành.

Đồng thời, tỉnh sẽ chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghệ cao; bảo đảm bố trí nguồn lực phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, triển khai các chính sách hỗ trợ, bảo đảm hoạt động của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên đúng định hướng phát triển và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả đầu tư, vận hành của khu công nghệ cao.

Bảo đảm đúng quy hoạch, đúng tiến độ

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh Hưng Yên phải triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đồng thời xác định ranh giới, vị trí Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên bảo đảm thống nhất với quy mô diện tích và vị trí đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai, địa phương được giao chủ động xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. Các vấn đề phát sinh phải được giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đầu tư và phát triển khu công nghệ cao.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình xây dựng, vận hành Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên nhằm bảo đảm khu công nghệ cao hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu và nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung báo cáo, đề xuất và kiến nghị liên quan đến việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn tới.