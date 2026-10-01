Các dự án giao thông, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đang được Hưng Yên tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công.

Ngày 1/10, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại phiên họp, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành công thương và xây dựng. Các địa phương tập trung trao đổi về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, vốn đầu tư và những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên.

Tập trung nguồn lực cho các dự án động lực

Theo báo cáo, Hưng Yên có 3 dự án trọng điểm lĩnh vực xây dựng và 5 dự án trọng điểm lĩnh vực công thương.

Trong lĩnh vực xây dựng, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua Hưng Yên dài 19,3 km, cơ bản đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng, trong đó Dự án thành phần 2.2: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Hưng Yên đạt khoảng 1.024/1.186 tỷ đồng giá trị thực hiện, tương đương 86,3%.

Dự án thành phần 09: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã bàn giao 34/93,6 ha mặt bằng, đạt 36,3%.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình (cũ) theo phương thức PPP (CT.08), đến ngày 29/9, giá trị sản lượng thực hiện 2.557,5 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực công thương, Hưng Yên đang triển khai nhiều dự án có vai trò quan trọng đối với hệ thống năng lượng và không gian phát triển công nghiệp, gồm Trạm biến áp 500kV Thái Bình công suất 1.200MVA và đường dây đấu nối; đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình; Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình công suất 1.500MW; Trạm biến áp 500kV Hưng Yên 2 và đường dây 500kV-220kV đấu nối; đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2.

Một số dự án vẫn còn khó khăn trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, tháo gỡ để bảo đảm tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Các Đại biểu dự họp

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, an toàn và hiệu quả. Quá trình triển khai phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả; chủ động xử lý khó khăn ngay từ sớm, nhất là những vấn đề liên ngành, liên địa phương.

Đối với nguồn vật liệu xây dựng, các địa phương cần tăng cường phối hợp, điều tiết, chia sẻ nguồn vật liệu, không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu cục bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ấn định mốc tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Ngay sau phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, bám sát tiến độ từng dự án, chủ động nhận diện và xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Những nội dung đã đủ điều kiện triển khai phải được khẩn trương thực hiện, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Các nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với sở, ngành, địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết cụ thể từng khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các mốc tiến độ bàn giao mặt bằng.

Với dự án CT.08, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10. Các dự án thành phần thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được yêu cầu tập trung giải phóng toàn bộ mặt bằng, hoàn thành bàn giao trong quý IV/2026.

Đối với các dự án hạ tầng lưới điện và khu công nghiệp, tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thành phần mặt bằng còn lại trước ngày 15/10.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng, xử lý công việc quyết liệt và bám sát các mốc thời gian đã xác định. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo để xử lý, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm được kỳ vọng góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối, tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, qua đó mở rộng không gian phát triển của Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Vân Khánh