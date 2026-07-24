Thông báo nêu, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên...

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Một góc của tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Hà

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh Hưng Yên là 11,5% (trong 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 12,08%) đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực cố gắng, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai thực hiện.

Tỉnh phải thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định những lợi thế, thời cơ, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để chủ động có các phương án, giải pháp kịp thời, phù hợp, làm cơ sở xây dựng kịch bản tăng trưởng các tháng, quý còn lại của năm đảm bảo khoa học, hợp lý...

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh chú trọng quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Phó Thủ tướng lưu ý cần xác định giáo dục - đào tạo là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh.

Hưng Yên phải khai thác dư địa các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng (đặc biệt những ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong GRDP). Phó Thủ tướng gợi mở tỉnh nghiên cứu tìm "lối đi" của riêng mình dựa vào các lợi thế như vị trí giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để phát triển dịch vụ logistic, phát triển công nghiệp xây dựng (chế biến chế tạo) tại các khu công nghiệp cũng như nghiên cứu, tìm định hướng phát triển ngành nông nghiệp chế biến công nghệ cao (các sản phẩm nông sản chất lượng cao xuất khẩu).

Hưng Yên thành lập 36 xã có tiềm năng

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và đề án xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một nhiệm vụ khác là nghiên cứu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh tiếp tục hoàn thiện, triển khai trục giao thông xương sống (trục giao thông Bắc - Nam 89km, bề rộng 180m, đại lộ 89; trục kết nối sân bay Gia Bình), kết nối trục cảnh quan sông Hồng, đường di sản, các tuyến vành đai, tuyến kết nối liên vùng, kết nối với Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hưng Yên cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận, thu hút đầu tư có chọn lọc; không quá chú trọng vào số lượng mà cần tập trung thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tính dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa, có sức ảnh hưởng lớn; thay vì ưu đãi đầu vào thì sẽ ưu đãi theo kết quả đầu ra.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng, định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, phủ kín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.