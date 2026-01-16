Điều kiện đăng ký người phụ thuộc

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với con: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ/chồng dưới 18 tuổi. Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Con đang còn đi học, không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Đối với vợ hoặc chồng: Trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động và không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng không vượt quá 1.000.000 đồng.

Đối với cha mẹ: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đã hết tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động và có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 1.000.000 đồng.

Đối với các cá nhân khác: Anh, chị, em ruột; ông, bà nội, ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; cháu ruột mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, thu nhập như trên.

Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Để thực hiện đăng ký người phụ thuộc, bạn cần chuẩn bị bản scan hoặc ảnh chụp rõ nét của các giấy tờ sau (tùy thuộc vào đối tượng người phụ thuộc):

Đối với con dưới 18 tuổi: Bản sao Giấy khai sinh.

Đối với con từ 18 tuổi trở lên đang đi học: Bản sao Giấy khai sinh, bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường.

Đối với vợ/chồng, cha/mẹ: Bản sao CMND/CCCD, giấy tờ chứng minh mối quan hệ (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh), giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động (nếu có).

Đối với các cá nhân khác: Các giấy tờ pháp lý để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc trên eTax Mobile

Để đăng ký người phụ thuộc trên eTax Mobile, bạn cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Truy cập trang web Thuế điện tử: https://thuedientu.gdt.gov.vn. Chọn mục "Cá nhân" và đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử của bạn (sử dụng mã số thuế và mật khẩu đã được cấp).

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký thuế

Tại giao diện chính sau khi đăng nhập, chọn menu "Đăng ký thuế" -> "Đăng ký người phụ thuộc" -> "Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT".

Bước 3: Kê khai thông tin người phụ thuộc

Hệ thống sẽ hiển thị mẫu tờ khai "Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh". Bạn điền đầy đủ và chính xác thông tin của người phụ thuộc vào các mục tương ứng, bao gồm:

Thông tin người nộp thuế (hệ thống thường tự động điền).

Thông tin người phụ thuộc: Họ và tên, mã số thuế (nếu có), ngày sinh, số CCCD/CMND, mối quan hệ với người nộp thuế, thời gian tính giảm trừ...

Bước 4: Hoàn thành và nộp tờ khai

Sau khi điền xong, bạn kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa cho chính xác. Nhấn "Hoàn thành kê khai" và sau đó chọn "Nộp hồ sơ đăng ký thuế" để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.

Bước 5: Tra cứu kết quả

Bạn có thể vào mục "Tra cứu hồ sơ" để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ của mình sau khi đã nộp.