Bà N.N.T (sinh năm 1986) ở Khánh Hòa cho biết, bà có con sinh năm 2003 đang đi làm ở một công ty. Bà và con cùng một hộ khẩu, còn bố mẹ bà T. (là ông bà ngoại của con bà T.) ở hộ khẩu riêng, ngoài độ tuổi lao động.

Bà T muốn hỏi cơ quan thuế, con của bà muốn đăng ký ông bà ngoại là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh có được không?

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, căn cứ theo các quy định hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, tại điều 9 Thông tư 111 của Bộ Tài chính quy định về giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc.

Theo đó, người phụ thuộc bao gồm cả các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện: Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

Người nộp thuế băn khoăn, cháu ngoại có được đăng ký ông bà là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh? Ảnh: Nam Khánh

Cá nhân được tính là người phụ thuộc đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông bà ngoại (có con ruột đang trong độ tuổi lao động) không thuộc trường hợp cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông bà ngoại là các cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nếu có vướng mắc, bà T. liên hệ Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác để được giải đáp.