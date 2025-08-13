Một người nộp thuế cho biết, trong năm 2024, khi làm việc tại công ty A đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Nhưng từ tháng 1/2025, người nộp thuế chuyển sang làm việc tại công ty B và có phát sinh thu nhập tại đây.

“Khi đăng ký lại người phụ thuộc tại công ty B, trên tờ khai, tôi nên ghi thời điểm bắt đầu tính giảm trừ là ngày nào? Nếu tôi ghi ngày 1/1/2025 thì việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 của tôi có bị ảnh hưởng không vì tôi chưa thực hiện quyết toán cho năm này”, người nộp thuế muốn hỏi cơ quan thuế.

Trả lời trường hợp này, Thuế TPHCM cho biết, theo Điều 9 Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính, các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.

Người nộp thuế băn khoăn, ghi thời điểm tính giảm trừ gia cảnh thế nào khi đăng ký lại người phụ thuộc. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65 của Chính phủ, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế, thì khi quyết toán thuế, họ vẫn được tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng với các trường hợp người phụ thuộc khác (theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này), thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế. Quá thời hạn này, người nộp thuế sẽ không được tính giảm trừ cho năm đó.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người.

Như vậy, khi chuyển nơi làm việc và đăng ký lại người phụ thuộc, người nộp thuế ghi thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 1/2025. Việc này không ảnh hưởng đến quyết toán thuế TNCN năm 2024 nếu trong năm đó đã đăng ký và tính giảm trừ tại công ty cũ.

Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc

Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 9 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.

Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 9 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc cần khai đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

Theo đó, người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một bản đăng ký và nộp một bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế cho biết, người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn.

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc việc tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc, cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 111.