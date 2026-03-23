Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi quan trọng của người lao động khi mất việc, được quản lý bởi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Hiện nay, bạn có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến thông qua ứng dụng VssID mà không cần đến trực tiếp cơ quan. Tuy nhiên, để hồ sơ được duyệt nhanh, người lao động cần đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện đúng quy trình. 

Người lao động có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến thông qua ứng dụng VssID

Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp qua VssID là quy trình online gồm 5 bước: đăng nhập ứng dụng, chọn dịch vụ, khai báo thông tin, tải hồ sơ và nộp trực tuyến. Người lao động cần đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm, chấm dứt hợp đồng hợp pháp và nộp hồ sơ đúng hạn để được xét duyệt nhanh chóng.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

  • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp (không phải đơn phương trái luật)
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian: Tối thiểu 12 tháng trong 24 tháng gần nhất (đối với hợp đồng xác định/không xác định thời hạn)
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng thời hạn (trong vòng 3 tháng kể từ khi nghỉ việc)
  • Chưa có việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

Lưu ý: Nếu đã có việc làm mới hoặc đi nghĩa vụ quân sự, bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng.

Hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Trước khi đăng ký qua VssID, bạn cần chuẩn bị đầy đủ:

  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu)
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Quyết định thôi việc / hợp đồng lao động hết hạn
  • Sổ BHXH hoặc dữ liệu BHXH điện tử trên VssID
  • CCCD/CMND còn hiệu lực
  • Số tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp

Lưu ý: Nên chụp ảnh rõ nét, đầy đủ góc giấy tờ để tránh bị từ chối hồ sơ.

Cách đăng nhập ứng dụng VssID để đăng ký

Để sử dụng dịch vụ, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng VssID:

  • Mở ứng dụng VssID trên điện thoại
  • Nhập mã số BHXH và mật khẩu
  • Nhập mã OTP (nếu có)

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản, cần đăng ký và kích hoạt trước tại cơ quan BHXH hoặc online.

Cách đăng ký trợ cấp thất nghiệp trên VssID như thế nào?

Bạn có thể thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Đăng nhập vào VssID

  • Truy cập mục Dịch vụ công
  • Chọn Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 2: Khai báo thông tin

  • Nhập thông tin cá nhân
  • Chọn nơi nhận trợ cấp
  • Nhập số tài khoản ngân hàng

Bước 3: Upload hồ sơ

  • Tải lên các giấy tờ đã chuẩn bị
  • Kiểm tra lại thông tin trước khi gửi

Bước 4: Nộp hồ sơ

  • Nhấn Nộp hồ sơ online
  • Hệ thống xác nhận đăng ký thành công

Lưu ý quan trọng: Thông tin phải trùng khớp với dữ liệu BHXH để tránh bị từ chối.

Cách theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên VssID

Sau khi nộp hồ sơ, bạn có thể theo dõi tình trạng xử lý bằng cách vào mục Tra cứu hồ sơ trên VssID và kiểm tra trạng thái:

  • Đã tiếp nhận
  • Đang xử lý
  • Đã phê duyệt / từ chối

Nếu hồ sơ bị từ chối, hệ thống sẽ hiển thị lý do để bạn bổ sung.