Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?
Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Đã chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp (không phải đơn phương trái luật)
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian: Tối thiểu 12 tháng trong 24 tháng gần nhất (đối với hợp đồng xác định/không xác định thời hạn)
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng thời hạn (trong vòng 3 tháng kể từ khi nghỉ việc)
- Chưa có việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ
Lưu ý: Nếu đã có việc làm mới hoặc đi nghĩa vụ quân sự, bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng.
Hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?
Trước khi đăng ký qua VssID, bạn cần chuẩn bị đầy đủ:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu)
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Quyết định thôi việc / hợp đồng lao động hết hạn
- Sổ BHXH hoặc dữ liệu BHXH điện tử trên VssID
- CCCD/CMND còn hiệu lực
- Số tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp
Lưu ý: Nên chụp ảnh rõ nét, đầy đủ góc giấy tờ để tránh bị từ chối hồ sơ.
Cách đăng nhập ứng dụng VssID để đăng ký
Để sử dụng dịch vụ, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng VssID:
- Mở ứng dụng VssID trên điện thoại
- Nhập mã số BHXH và mật khẩu
- Nhập mã OTP (nếu có)
Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản, cần đăng ký và kích hoạt trước tại cơ quan BHXH hoặc online.
Cách đăng ký trợ cấp thất nghiệp trên VssID như thế nào?
Bạn có thể thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Đăng nhập vào VssID
- Truy cập mục Dịch vụ công
- Chọn Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bước 2: Khai báo thông tin
- Nhập thông tin cá nhân
- Chọn nơi nhận trợ cấp
- Nhập số tài khoản ngân hàng
Bước 3: Upload hồ sơ
- Tải lên các giấy tờ đã chuẩn bị
- Kiểm tra lại thông tin trước khi gửi
Bước 4: Nộp hồ sơ
- Nhấn Nộp hồ sơ online
- Hệ thống xác nhận đăng ký thành công
Lưu ý quan trọng: Thông tin phải trùng khớp với dữ liệu BHXH để tránh bị từ chối.
Cách theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên VssID
Sau khi nộp hồ sơ, bạn có thể theo dõi tình trạng xử lý bằng cách vào mục Tra cứu hồ sơ trên VssID và kiểm tra trạng thái:
- Đã tiếp nhận
- Đang xử lý
- Đã phê duyệt / từ chối
Nếu hồ sơ bị từ chối, hệ thống sẽ hiển thị lý do để bạn bổ sung.