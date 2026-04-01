Các vấn đề có thể phản ánh qua iHanoi
Người dân có thể gửi phản ánh về nhiều lĩnh vực như:
- Hạ tầng đô thị: đường hỏng, ổ gà, đèn tín hiệu lỗi
- Môi trường: rác thải, ô nhiễm, tiếng ồn
- Trật tự đô thị: lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định
- An ninh – xã hội: tụ tập đông người, vi phạm quy định
- Dịch vụ công: thái độ phục vụ, chậm xử lý hồ sơ
Đây là các nhóm vấn đề thường được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống đô thị thông minh.
Cách gửi phản ánh kiến nghị trên iHanoi
Đây là cách đơn giản nhất để ai cũng có thể thực hiện:
Bước 1: Mở và đăng nhập ứng dụng
- Mở iHanoi
- Đăng nhập tài khoản cá nhân
- Nếu chưa có tài khoản: đăng ký bằng số điện thoại
Bước 2: Vào mục phản ánh hiện trường
Tại màn hình chính chọn mục: Phản ánh kiến nghị hoặc Hiện trường
Lưu ý:
Nếu như bạn không tìm thấy mục thì làm như sau:
- Dùng ô tìm kiếm
- Gõ: “phản ánh”
Bước 3: Nhập nội dung phản ánh
Người dùng cần điền đầy đủ thông tin:
- Tiêu đề (ngắn gọn, rõ vấn đề)
- Nội dung mô tả (viết cụ thể: xảy ra ở đâu, khi nào)
Ví dụ: “Đèn giao thông không hoạt động tại ngã tư X vào giờ cao điểm”
Bước 4: Thêm hình ảnh và vị trí
- Bấm Thêm ảnh: Chụp trực tiếp hoặc tải lên
- Bật định vị GPS, hệ thống sẽ tự lấy vị trí
Đây là bước quan trọng giúp cơ quan xử lý nhanh hơn
Bước 5: Gửi phản ánh
- Kiểm tra lại thông tin
- Nhấn Gửi
Sau khi gửi, hệ thống sẽ cấp mã phản ánh
Quy trình xử lý phản ánh của cơ quan chức năng
Sau khi gửi, phản ánh sẽ được xử lý theo quy trình:
- Tiếp nhận thông tin
- Phân loại và chuyển đơn vị phụ trách
- Kiểm tra thực tế
- Xử lý vấn đề
- Cập nhật kết quả trên hệ thống
Quy trình này thường được thực hiện bởi các cơ quan quản lý đô thị tại địa phương.
Thời gian phản hồi dự kiến
Tùy mức độ sự việc:
- Vấn đề đơn giản: 1–3 ngày
- Vấn đề cần kiểm tra: 3–7 ngày
- Vấn đề phức tạp: có thể lâu hơn
Người dân có thể theo dõi trực tiếp trên ứng dụng
Tại sao nên phản ánh qua iHanoi thay vì trực tiếp?
So với việc đến cơ quan:
- Nhanh hơn: gửi ngay trên điện thoại
- Có bằng chứng: ảnh + vị trí rõ ràng
- Minh bạch: có mã theo dõi
- Không cần đi lại
Đây là xu hướng chuyển đổi số trong quản lý đô thị
Cách theo dõi tiến độ xử lý phản ánh
Sau khi gửi phản ánh, người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Vào mục Phản ánh của tôi
Bước 2: Chọn phản ánh đã gửi
Bước 3: Xem trạng thái:
- Đã tiếp nhận
- Đang xử lý
- Đã xử lý
Một số trường hợp có kèm hình ảnh kết quả
Xử lý khi phản ánh không được giải quyết
Nếu phản ánh chưa được xử lý:
- Kiểm tra lại thông tin đã gửi
- Gửi lại phản ánh với nội dung rõ hơn
- Bổ sung hình ảnh chi tiết hơn
- Liên hệ tổng đài hỗ trợ nếu cần
Nên mô tả cụ thể để tránh bị từ chối hoặc chậm xử lý.