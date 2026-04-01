Việc phản ánh hiện trường, kiến nghị về hạ tầng, môi trường hay trật tự đô thị đang được số hóa thông qua các ứng dụng chính quyền điện tử.

Tại Hà Nội, người dân có thể sử dụng iHanoi để gửi phản ánh trực tiếp tới cơ quan chức năng mà không cần đến trụ sở. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách thực hiện và theo dõi kết quả xử lý.

Xem nhanh:
  • Các vấn đề có thể phản ánh qua iHanoi
  • Cách gửi phản ánh kiến nghị trên iHanoi
  • Quy trình xử lý phản ánh của cơ quan chức năng
  • Thời gian phản hồi dự kiến
  • Tại sao nên phản ánh qua iHanoi thay vì trực tiếp?
  • Cách theo dõi tiến độ xử lý phản ánh
  • Xử lý khi phản ánh không được giải quyết

Các vấn đề có thể phản ánh qua iHanoi

Người dân có thể gửi phản ánh về nhiều lĩnh vực như:

  • Hạ tầng đô thị: đường hỏng, ổ gà, đèn tín hiệu lỗi
  • Môi trường: rác thải, ô nhiễm, tiếng ồn
  • Trật tự đô thị: lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định
  • An ninh – xã hội: tụ tập đông người, vi phạm quy định
  • Dịch vụ công: thái độ phục vụ, chậm xử lý hồ sơ

Đây là các nhóm vấn đề thường được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống đô thị thông minh.

Cách gửi phản ánh kiến nghị trên iHanoi

Đây là cách đơn giản nhất để ai cũng có thể thực hiện:

Bước 1: Mở và đăng nhập ứng dụng

  • Mở iHanoi
  • Đăng nhập tài khoản cá nhân
  • Nếu chưa có tài khoản: đăng ký bằng số điện thoại

Bước 2: Vào mục phản ánh hiện trường

Tại màn hình chính chọn mục: Phản ánh kiến nghị hoặc Hiện trường

Lưu ý: 

Nếu như bạn không tìm thấy mục thì làm như sau:

  • Dùng ô tìm kiếm
  • Gõ: “phản ánh”
Bước 3: Nhập nội dung phản ánh

Người dùng cần điền đầy đủ thông tin:

  • Tiêu đề (ngắn gọn, rõ vấn đề)
  • Nội dung mô tả (viết cụ thể: xảy ra ở đâu, khi nào)

Ví dụ: “Đèn giao thông không hoạt động tại ngã tư X vào giờ cao điểm”

Bước 4: Thêm hình ảnh và vị trí

  • Bấm Thêm ảnh: Chụp trực tiếp hoặc tải lên
  • Bật định vị GPS, hệ thống sẽ tự lấy vị trí

Đây là bước quan trọng giúp cơ quan xử lý nhanh hơn

Bước 5: Gửi phản ánh

  • Kiểm tra lại thông tin
  • Nhấn Gửi

Sau khi gửi, hệ thống sẽ cấp mã phản ánh

Quy trình xử lý phản ánh của cơ quan chức năng

Sau khi gửi, phản ánh sẽ được xử lý theo quy trình:

  • Tiếp nhận thông tin
  • Phân loại và chuyển đơn vị phụ trách
  • Kiểm tra thực tế
  • Xử lý vấn đề
  • Cập nhật kết quả trên hệ thống

Quy trình này thường được thực hiện bởi các cơ quan quản lý đô thị tại địa phương.

Thời gian phản hồi dự kiến

Tùy mức độ sự việc:

  • Vấn đề đơn giản: 1–3 ngày
  • Vấn đề cần kiểm tra: 3–7 ngày
  • Vấn đề phức tạp: có thể lâu hơn

Người dân có thể theo dõi trực tiếp trên ứng dụng

Tại sao nên phản ánh qua iHanoi thay vì trực tiếp?

So với việc đến cơ quan:

  • Nhanh hơn: gửi ngay trên điện thoại
  • Có bằng chứng: ảnh + vị trí rõ ràng
  • Minh bạch: có mã theo dõi
  • Không cần đi lại

Đây là xu hướng chuyển đổi số trong quản lý đô thị

Cách theo dõi tiến độ xử lý phản ánh

Sau khi gửi phản ánh, người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào mục Phản ánh của tôi

Bước 2: Chọn phản ánh đã gửi

Bước 3: Xem trạng thái:

  • Đã tiếp nhận
  • Đang xử lý
  • Đã xử lý

Một số trường hợp có kèm hình ảnh kết quả

Xử lý khi phản ánh không được giải quyết

Nếu phản ánh chưa được xử lý:

  • Kiểm tra lại thông tin đã gửi
  • Gửi lại phản ánh với nội dung rõ hơn
  • Bổ sung hình ảnh chi tiết hơn
  • Liên hệ tổng đài hỗ trợ nếu cần

Nên mô tả cụ thể để tránh bị từ chối hoặc chậm xử lý.