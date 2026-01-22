Tải ứng dụng về điện thoại

Để thực hiện các tính năng trên ứng dụng eTax Mobile, hộ kinh doanh cần tải ứng dụng về điện thoại qua App Store (đối với hệ điều hành iOS) hay CH Play (đối với hệ điều hành Android). Nhập từ khóa tìm kiếm "eTax Mobile" và tải về.

Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử (VNeID) mức 2 theo các bước sau đây:

- Bước 1: Chọn “Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)".

- Bước 2: Thực hiện đăng nhập qua app VNeID.

- Bước 3: Thực hiện kiểm tra.

Hướng dẫn hộ kinh doanh nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Nguyễn Lê

Trường hợp chưa có tài khoản Thuế điện tử dành cho cá nhân, màn hình sẽ hiển thị yêu cầu nhập bổ sung thông tin (số điện thoại, email) để tạo tài khoản cho người nộp thuế.

Trường hợp có tài khoản: Hệ thống sẽ chuyển trực tiếp đến màn hình trang chủ.

Các bước nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile

Dưới đây là các bước để hộ kinh doanh nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile theo 3 cách chi tiết.

1. Nộp thuế trực tiếp

- Bước 1: Nhấn vào menu “Nhóm chức năng nộp thuế" chọn “Nộp thuế" chọn tab “Tất cả".

- Bước 2: Tra cứu theo mã số thuế đăng nhập hoặc mã số thuế của hộ kinh doanh/cửa hàng.

- Bước 3: Người nộp thuế thực hiện nộp tất cả hoặc nộp từng khoản.

(Lưu ý: Mục 1: Phải nộp theo thứ tự thanh toán, được sửa tổng số tiền muốn nộp. Mục 2: Không bắt buộc nộp theo thứ tự, được phép sửa số tiền từng khoản trừ khoản lệ phí trước bạ).

- Bước 4: Chọn tạo giấy nộp tiền và thực hiện thanh toán.

2. Nộp thuế qua tài khoản ngân hàng

- Bước 1: Chọn "Nộp qua tài khoản ngân hàng".

- Bước 2: Chọn ngân hàng đã liên kết tài khoản.

(Lưu ý: Trường hợp chưa liên kết với hệ thống hỗ trợ liên kết tài khoản ngay màn hình nộp thuế thì nhấn “Tiếp tục").

- Bước 3: Hệ thống hiển thị các chứng từ cần thanh toán của người nộp thuế.

- Bước 4: Chọn “Nộp thuế và thực hiện thanh toán".

3. Nộp thuế bằng mã QR code

- Bước 1: Chọn “Tạo mã QR Code của giấy nộp tiền".

- Bước 2: Chọn “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình tạo mã QR code của từng chứng từ.

- Bước 3: Ấn “Tạo mã QR Code" hiển thị màn hình QR với thông tin khoản nộp gồm (tên người nộp, mã số thuế, số tham chiếu, số tiền) tương ứng.

- Bước 4: Thực hiện lưu hoặc chia sẻ QR cho người khác nộp thay.