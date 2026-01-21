Theo Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, thời gian cao điểm tháng 1/2026, lượng hồ sơ nộp tờ khai trên cổng giải quyết thủ tục hành chính tăng cao, dễ phát sinh lỗi kỹ thuật.

Do đó, để việc nộp tờ khai thuế được thuận lợi, đúng hạn và không bị trả hồ sơ, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai lưu ý người dân, doanh nghiệp một số nội dung quan trọng.

Chuẩn bị trước khi ký nộp tờ khai:

- Tải và sử dụng hệ thống kê khai phiên bản 5.5.6.

- Cập nhật chữ ký số mới nhất (bản cập nhật chiều 19/1/2026).

- Thực hiện xem file XML trước khi ký gửi tờ khai.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai lưu ý người nộp thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2026.

Khi nộp tờ khai bị lỗi:

- Nộp online lỗi, thử kê khai offline từ hệ thống kê khai.

- Kê khai offline lỗi, thử nộp trực tiếp thêm dòng.

Theo cơ quan thuế, người nộp thuế cần linh hoạt đổi cách nộp để tránh lỗi hệ thống.

Nộp tờ khai mới:

- Chọn đúng thủ tục, đúng loại tờ khai trên cổng giải quyết thủ tục hành chính.

- Một số tờ khai đã đóng trên eTax, iCanhan cần thực hiện nộp trên cổng giải quyết thủ tục hành chính để không phát sinh lỗi.

Nộp tờ khai bổ sung:

- Vào chức năng “Tra cứu hồ sơ”.

- Tìm tờ khai chính thức đã nộp và chọn “Khai bổ sung”.

- Lưu ý tra cứu tại 2 tab: Hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công và hồ sơ nộp trên eTax/iCanhan cũ

Khi gặp vướng mắc:

- Vui lòng mô tả đầy đủ lỗi phát sinh.

- Liên hệ cán bộ thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, ứng dụng mới, cả cán bộ thuế và người nộp thuế đang trong giai đoạn làm quen nên rất mong sự phối hợp và thông cảm của người nộp thuế.