Đây là một trong những nội dung quan trọng được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Theo hướng dẫn, LĐLĐ cấp tỉnh sẽ thực hiện việc thu kinh phí công đoàn từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức, cơ quan khác có sử dụng lao động. Việc thu kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn và pháp luật liên quan.

Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí công đoàn sẽ được đóng hàng tháng qua Kho bạc Nhà nước – nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Đáng chú ý, kinh phí công đoàn được phân bổ lại cho công đoàn cơ sở với tỷ lệ 75% tổng số thu. Tại những nơi có tổ chức của người lao động trong doanh nghiệp, phần kinh phí này được phân phối theo số thành viên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng và tổng số lao động trong doanh nghiệp.

Đối với đoàn phí công đoàn, đây là khoản thu do đoàn viên đóng hàng tháng. Công đoàn cơ sở được phân cấp thu khoản này và được phép sử dụng 70% tổng số thu.

Bên cạnh đó, các nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế của công đoàn; từ các đề án, dự án được Nhà nước giao; cũng như từ các khoản viện trợ, tài trợ hợp pháp trong và ngoài nước... đều được phép để lại và sử dụng 100% theo quy định pháp luật.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã hướng dẫn cụ thể về các nội dung chi tài chính công đoàn theo khoản 2 Điều 31 của Luật Công đoàn năm 2024 và các quy định liên quan.

Cụ thể, LĐLĐ cấp tỉnh thực hiện chi tiêu theo Quyết định số 1411/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi trong các cơ quan công đoàn.

Công đoàn xã được áp dụng quy định tại Quyết định số 4290/2022 về thu, chi, quản lý tài chính và tài sản tại công đoàn cơ sở. Với các nhiệm vụ do LĐLĐ cấp tỉnh giao, công đoàn xã sẽ thực hiện chi tiêu theo dự toán được cấp từ nguồn tài chính công đoàn.