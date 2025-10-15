Những hình ảnh được các nhân chứng ghi lại cho thấy khi lái xe đưa đoàn khách Trung Quốc tới một cửa hàng miễn thuế ở Bangkok, hướng dẫn viên đã nói lớn vào micro, đe dọa rằng những người không chịu "mở ví, chi tiền" để mua các sản phẩm tại đây, sẽ không được quay trở lại xe.

Ảnh chụp màn hình

Khi một số du khách bày tỏ thái độ không đồng tình, hướng dẫn viên tiếp tục đe dọa rằng, họ thậm chí sẽ không thể quay về nước nếu hành xử "keo kiệt" như vậy, thông tin từ Bangkokpost.

Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải hôm 13/10 đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Trong buổi họp báo sau đó, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tuyên bố sẽ xử lý nghiêm hướng dẫn viên và công ty lữ hành liên quan. Ông Songcha, quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát Du lịch số 1, cũng đích thân chỉ đạo việc điều tra.

Các quan chức cũng nhấn mạnh hành vi của hướng dẫn viên trong video được cho là vi phạm Đạo luật Kinh doanh Du lịch và Hướng dẫn viên Du lịch của Thái Lan.

Hướng dẫn viên làm việc bất hợp pháp có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 1 năm và/hoặc khoản tiền phạt 100.000 Baht (81,1 triệu đồng). Trong khi đó, công ty du lịch liên quan có thể bị phạt tối đa 50.000 Baht (40,5 triệu đồng) và bị đình chỉ giấy phép trong 6 tháng.

Tính từ đầu năm 2025 tới nay, Thái Lan đã chào đón hơn 25 triệu du khách quốc tế, tạo ra doanh thu du lịch hơn 1,15 nghìn tỷ Baht (933 nghìn tỷ đồng). Trung Quốc là quốc gia có lượng khách du lịch lớn thứ 2 tới Thái Lan, với 3,58 triệu lượt khách.