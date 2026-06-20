Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại TPHCM. Sau các phần thi nhân trắc học, Grand Arrival và phỏng vấn trực tiếp, 31 gương mặt xuất sắc đã chính thức bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi như đạo diễn Hoàng Nhật Nam, hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Nhật Kim Anh, Hương Giang.... Trong đó, Hương Giang để lại dấu ấn rõ nét nhất qua những phần phỏng vấn thẳng thắn và thực chất với thí sinh.

Khi đối diện với Ngô Bảo Ngọc - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Hương Giang liên tục ngắt lời thí sinh, chỉ thẳng điểm yếu: "Bình thường chị rất hay tự hỏi tại sao những cô gái cao, đẹp, chân dài mà không tự tin. Bởi vì đôi khi em bị nghĩ nhiều quá".

Cô khuyên Ngô Bảo Ngọc ngừng lo lắng về câu chuyện phía sau mà tập trung vào thế mạnh: "Lẽ ra tất cả những gì em nên làm là catwalk thật cháy và trả lời ngắn gọn".

Hương Giang tiết lộ tiêu chí chấm điểm cá nhân là cộng điểm cho thí sinh có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc và cả những nhân tố mới hoàn toàn. Ngô Bảo Ngọc thuộc nhóm đầu.

Hương Giang và Ngô Bảo Ngọc, Pháo (Diệu Huyền)

Với ca sĩ Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền), Hương Giang đặt câu hỏi mang tính thử thách: "Nếu ngày hôm nay chị chấm em 5 điểm, em nghĩ lý do là vì sao?".

Pháo đáp lại thông minh rằng điểm 5 nghĩa là vẫn còn cơ hội vào Top 3 (giống Hương Giang ở MGI All Stars từng bị chấm 5 điểm vẫn vào top 3 - PV) và việc một người nổi tiếng dám bước ra khỏi vùng an toàn để thi hoa hậu, chấp nhận mất thời gian, chi phí, chịu áp lực soi xét, tự thân đã là điều đáng tuyên dương. Câu trả lời này được cộng đồng mạng đánh giá thông minh và khéo léo, gây chú ý sau buổi sơ khảo.

Ngoài 2 gương mặt này, vòng sơ khảo còn ghi nhận nhiều ứng viên nổi bật như top 15 Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Kim Anh, top 20 Miss World Vietnam 2025 Trịnh Yến Nhi, top 10 Miss World Vietnam 2025 Võ Đoàn Bảo Hà và người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Australia Emoura Phạm.

Màn chào sân năm nay của Miss Grand Vietnam với sự giao thoa phong phú giữa truyền thống và hiện đại như hình ảnh áo bà ba, xích lô, gánh hàng rong, hầu đồng...

Top 31 sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện và các phần thi quan trọng của vòng chung kết, trên hành trình tìm ra người kế nhiệm hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Thí sinh Emoura Phạm hát "Hello Vietnam":

Ảnh, video: BTC