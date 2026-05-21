Chia sẻ với VietNamNet, quản lý xác nhận rapper Pháo sẽ tham gia Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2026.

"Đây cũng là lần đầu tiên Pháo so tài ở một cuộc thi nhan sắc để xem khả năng của mình ra sao cũng như có thêm những kinh nghiệm và vốn kiến thức cho bản thân", anh cho hay.

Pháo nói muốn thi hoa hậu để "khi về già không hối hận hay phải tự hỏi mình sao không làm điều này".

Nữ rapper từng trải qua giai đoạn tự ti về ngoại hình và những giới hạn của mình. Tuy nhiên, cô không để điều đó trở thành rào cản mà chọn không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế.

"Vì vậy, đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày bởi khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất", cô nêu tuyên ngôn.

Rapper Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô cao 1,68cm, nặng 49kg.

Sau khi thi và đoạt vị trí Á quân King of Rap 2020, Pháo chính thức trở thành nghệ sĩ mainstream và sự nghiệp thăng hạng nhanh chóng.

Đến nay, bản hit 2 phút hơn của Pháo đã đạt hàng trăm triệu lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng; lan tỏa toàn cầu trên TikTok với hơn 1 tỷ lượt sử dụng âm thanh và từng lọt top Shazam tại nhiều quốc gia.

Pháo cũng ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2024 và Em xinh say Hi 2025.

Đầu năm 2026, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai trò diễn viên trong phim điện ảnh Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành. Phim thu về 450 tỷ đồng.

Rapper Pháo trình diễn bài "2 phút hơn" tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024