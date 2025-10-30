Trong buổi họp báo trước khi lên đường tham dự Miss Universe 2025, Hương Giang chia sẻ thẳng thắn về tranh cãi xoay quanh việc người chuyển giới tham gia cuộc thi.

Trả lời câu hỏi về giới tính trên giấy tờ khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, Hương Giang cho biết mỗi năm Miss Universe sẽ cập nhật quy định với giám đốc quốc gia mà không có văn bản cụ thể trên trang web. Cô xác nhận đã trao đổi với giám đốc quốc gia và có đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của ban tổ chức.

Hương Giang trả lời về vấn đề giới tính khi tham dự Miss Universe 2025:

Trước câu hỏi Liệu việc một người chuyển giới tham gia Miss Universe có đang giành mất cơ hội của những phụ nữ khác khi đã có những cuộc thi dành riêng cho người chuyển giới? Hương Giang trả lời bằng tiếng Anh, nhấn mạnh việc trở thành phụ nữ không chỉ về ngoại hình hay giới tính sinh học mà là về tình yêu, tinh thần và sống thật với bản thân.

"Tôi không lấy đi bất kỳ thứ gì từ những người phụ nữ khác mà đang cùng nhau định nghĩa về sức mạnh và thành công của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh. Đây không chỉ là cuộc thi cho một cô gái đẹp nữa. Thời đại đó đã qua rồi", cô khẳng định.

Hương Giang bên Hương Ly, Kỳ Duyên tại sự kiện.

Khi được hỏi liệu phụ nữ chuyển giới có làm mất đi màu sắc của Miss Universe, Hương Giang dẫn chứng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, luôn nhấn mạnh về bình đẳng giới và giảm bất bình đẳng. Cô cho rằng sự xuất hiện của những người như mình, những người mẹ hay phụ nữ đã có gia đình chính là minh chứng cho sự đa dạng mà Miss Universe đang theo đuổi.

"Sự xuất hiện của tôi không làm mất đi màu sắc của Miss Universe mà còn là nhân tố quan trọng đang chờ đợi để chứng minh rằng họ tạo ra sân chơi thực sự hướng đến sự đa dạng trên toàn thế giới", Hương Giang nhấn mạnh.

Về việc có lo lắng khi đây là quyết định có thể mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng có thể mất, Hương Giang chia sẻ mục đích của cô không phải để gia tăng sự nổi tiếng.

"Đây là cơ hội để thế giới thấy một người như tôi có thể thanh lịch và xinh đẹp như thế nào, từ đó họ sẽ thay đổi nhận định về cộng đồng. Khi mục đích đã xác định rõ ràng, chuyện được hay mất không còn quan trọng", cô nói.

Một câu hỏi khác đặt ra là ở tuổi 33, Hương Giang có nên "nhường chỗ" cho thế hệ trẻ hơn? Cô thẳng thắn cho biết điều này chưa công bằng khi tuổi nghỉ hưu thông thường là 50-60 tuổi.

"Trong suốt 13 năm làm nghề, chưa ai từng nhường cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Tất cả đều là kết quả của sự nỗ lực từ khi tôi 20 tuổi", cô chia sẻ. Hương Giang đồng thời nói mình luôn tạo cơ hội cho người khác thông qua vai trò mentor trong nhiều chương trình.

Về việc chuẩn bị cho cuộc thi, Hương Giang cho biết suốt 13 năm qua, mỗi ngày cô đều trên hành trình hướng đến khát vọng và sứ mệnh của riêng mình chứ không phải chuẩn bị cho bất kỳ cuộc thi nào cụ thể.

Cô thú nhận không có vương miện khi xuất hiện trong buổi họp báo nhưng cho rằng điều này lại phù hợp với chủ đề Miss Universe năm nay: Beyond the crown - Vượt ra ngoài vương miện.

Nhìn lại hành trình, Hương Giang nhắc đến những dấu mốc quan trọng: Năm 2012, cô là người chuyển giới đầu tiên được lên sóng truyền hình quốc gia khi tham gia Vietnam Idol. Sau đó, Hương Giang trở thành Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Cô xúc động chia sẻ đến tận giờ phút đứng trên sân khấu vẫn không thể tin đây là sự thật.

"Tôi không thể cam kết hành trình này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu có cơ hội để gia tăng sức ảnh hưởng, tôi sẽ không làm điều đó cho một mình. Tôi đang mang theo hy vọng của rất nhiều người. Nếu có thể để lại dấu mốc lịch sử tại Miss Universe, tôi sẽ dùng nó để lan tỏa những giá trị tốt đẹp", Hương Giang khẳng định.

Về đối thủ, cô cho biết các đại diện châu Á năm nay đều xinh đẹp nhưng mình sẽ xem họ như những người em gái chứ không phải đối thủ, để có tinh thần thoải mái nhất khi bước vào đấu trường Miss Universe.

Hương Giang chia sẻ về bản thân: