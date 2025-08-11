Từ tháng 7/2025, ba đơn vị hành chính cũ là Hương Long, Phú Gia và thị trấn Hương Khê chính thức “về chung một nhà”, hình thành xã Hương Khê với gần 30.000 dân, 68 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 2.300 đảng viên. Quy mô lớn hơn đồng nghĩa với yêu cầu về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo cũng cao hơn.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kiên trì đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa công tác xây dựng Đảng vào chiều sâu, gắn chặt với thực tiễn. Tư tưởng, chính trị được củng cố; việc học tập và làm theo Bác trở thành nét văn hóa. Bộ máy tinh gọn, cán bộ được chuẩn hóa và rèn luyện bản lĩnh.

Công tác kiểm tra, giám sát siết chặt kỷ cương, tạo niềm tin trong dân. Dân vận, mặt trận và các tổ chức đoàn thể thực sự là “cầu nối” đưa nông thôn mới đến từng ngõ, từng nhà.

Xây dựng nông thôn mới giúp quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đến 2025, tổng giá trị sản phẩm đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với 2020; thu nhập bình quân đạt 59,18 triệu đồng/người/năm.

Song song, xã đầu tư hơn 48,8 tỷ đồng cho thiết chế văn hóa thể thao; 95,6% hộ đạt gia đình văn hóa, 57,6% hộ đạt gia đình thể thao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,76%. Đặc biệt, 25/40 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành hạt nhân lan tỏa lối sống văn minh, sạch đẹp.

Hương Khê đã đưa 5 sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu địa phương. Các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại thôn Phú Lâm, được triển khai kịp thời, nâng cao đời sống và tạo động lực phát triển.

Giai đoạn 2025 – 2030, Hương Khê đặt mục tiêu xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị hiện đại. Ba nhiệm vụ đột phá được xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu mới; Chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng, quản lý và phục vụ Nhân dân; Hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện Cụm Công nghiệp Hương Long, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và du lịch sinh thái gắn với khu dân cư kiểu mẫu.

Với tầm nhìn chiến lược, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Hương Khê đang tự tin bứt phá, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh xứng đáng với truyền thống và vị thế của mình.